„V oblasti Jeseníků a Králického Sněžníku by mělo do čtvrtečního rána spadnout 40 až 60 milimetrů srážek. Hranice sněžení by měla v průběhu období kolísat nejpravděpodobněji kolem nadmořské výšky 1000 metrů nad mořem, pod touto hranicí bude vydatně pršet,” očekávají meteorologové.

Zároveň předpokládají, že při srážkách bude docházet k odtávání sněhu a dojde ke zvyšování hladin řek.

„Povodí horní Moravy, Bělé, Osoblahy a Opavy mohou být během noci na čtvrtek dosaženy 1. stupně povodňové aktivity, ojediněle mohou hladiny vystoupat na 2. stupeň povodňové aktivity,” uvádí výstraha.

Další trvalé srážky by se v oblasti měly objevit v průběhu pátku v souvislosti s přechodem dalšího frontálního systému.

Varování před silnými dešti a povodňová bdělost platí pro okresy Bruntál, Jeseník a Šumperk.