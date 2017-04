„Řešíme teď tzv. autonomní auta, co jezdí bez řidiče, což bude trvat ještě spoustu roků. A teď ještě létající auto,“ povzdechl si mluvčí.

Na otázku, co by tedy musel majitel takového auta podstoupit, aby s ním mohl na tuzemské silnice, Neřold odpověděl: „Létající auto by v naší republice bezpochyby muselo nejprve projít testováním a pak by se teprve dalo uvažovat o jeho registraci. Legislativní rámec však pro to zatím skutečně není.“

Pavel Březina dojel s vírníkem na Václavské náměstí.

FOTO: Foto AGN systems, s. r. o.

Z hlediska bezpečnosti provozu je těžké si představit, že jedete autem po dálnici a vůz před vámi se vznese či se na vozovku najednou snese shůry. To podle Neřolda bude i nadále patřit jen do repertoáru dobrodružných filmů, jako jsou bondovky či Fantomas.

Na dálnicích jsou sice v Česku vymezeny některé plochy pro přistávání vojenských letadel, k tomu by ovšem mohlo dojít až po uzavření dálničního úseku pro všechna motorová vozidla.

První vlaštovka

Létajícím autem by ale posádka mohla po silnicích jezdit, nejen se přepravovat na místa, odkud létat lze. Například na polní letiště či vhodnou louku, z níž by se pak auto do vzduchu vzneslo jako vírník.

„Po silnici by s tím člověk mohl jet, když se létající stroj složí opět do podoby auta. Létající auto by ale muselo být schváleno jako vozidlo pro provoz na pozemních komunikacích a dostat registrační značku,“ řekl Právu Neřold.

Létající auto by muselo nejprve projít testováním Tomáš Neřold, mluvčí MD

V Česku se už taková první vlaštovka objevila. Pavel Březina z firmy Nirvana Autogyro dostal registrační značku pro vírník, jenž může jet i po silnici, ovšem rychlostí nanejvýš 40 km za hodinu. Na rozdíl od létajícího auta je tedy pro běžný silniční provoz nepoužitelný a jde spíše o atrakci. [celá zpráva]

Jak Právu řekl mluvčí Úřadu pro civilní letectví ČR Vítězslav Hezký, pro vírníky jsou v Česku pravidla létání stejná jako pro každé malé letadlo. Ať už jde o klasický, či ultralehký vírník.

Nemohou tedy létat jen nad místy, kde je to pro všechna letadla zakázáno, například nad jadernými elektrárnami či Pražským hradem. A pokud pilot vírníku požádá, poskytne mu Řízení letového provozu (ŘLP) navigační služby. „Pilot nám však musí předat letový plán,“ sdělil mluvčí ŘLP Richard Klíma.