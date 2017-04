Na pomyslném žebříčku by se na třetím místě umístila KSČM se ziskem 12,5 procenta. Občanští demokraté by se do Sněmovny dostali se ziskem 10,5 procenta. Do Sněmovny by se dostala ještě TOP 09 se šesti procenty.

Pokud by se o vstup do dolní parlamentní komory ucházela KDU-ČSL samostatně, průzkum jí předpověděl zisk 7,5 procenta. Vzhledem k tomu, že se strana spojila se STAN, musí oba politické subjekty dosáhnout 10 procent, což by se jim ale podle průzkumu CVVM nepodařilo. Hnutí STAN by podle nynějšího šetření získalo dvě procenta.

Z průzkumu CVVM vyplývá, že by se do Poslanecké sněmovny už nedostala žádná další strana. Piráti by získali 3,5 procenta, SPD Tomia Okamury tři procenta, Zelení dvě procenta Úsvit-NK procento.

Voleb by se podle zúčastnilo 59 procent Čechů.