„Musím říci, že s tím, co předložilo ministerstvo financí, spokojen nejsem. Byl jsem překvapen nízkou úrovní toho materiálu,“ uvedl premiér na tiskové konferenci po jednání kabinetu.

Zdůraznil, že očekával analytický materiál. „To, co ministr financí předložil, je spíš politický pamflet a opakování toho, co už předložil dříve. Byly to kopie dopisů, korespondence mezi úřadem vlády a ministerstvem financí, usnesení, která všichni známe,“ zpochybnil Sobotka dokument.

Podle předsedy vlády není pořád zřejmé, zda daňová správa doměřila konkrétním finančním subjektům a firmám nějaké dodatečné daňové povinnosti. „I po dnešku chybí jistota, že finanční správa včas zkontroluje všechny, kteří jsou potřeba zkontrolovat,“ podotkl.

Je to pseudokampaň, tvrdí Babiš



Babiš na tiskové konferenci chyběl, mezi novináře však přišel chvíli před ní. „Můj materiál se premiérovi nelíbil, zopakoval jsem mu všechny dopisy. Pro mě je to kontinuální kampaň, neustále se toho zneužívá, je to stále živeno tahle pseudokampaň,“ rozhořčil se.

Finanční správa podle něj nikdy nepracovala tak dobře jako teď. „Jednoznačně jsem informoval vládu o tom, že finanční správa kontroluje dluhopisy od začátku. Pan premiér mi vyčítal, že to politizuji, ale oni to stále dávají do prostoru,“ kritizoval.

Sociální demokraté v pátek uspořádali tiskovou konferenci, na které uvedli, že dluhopisy prý mohly být zneužity ke krácení daní a údajně hrozí promlčení tohoto činu. Zároveň vzkázali generálnímu řediteli Finanční správy Martinu Janečkovi, že je odvolatelný, případně mu může hrozit trestní stíhání, pokud daňová správa nebude řešit korunové dluhopisy.