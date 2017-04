„Hlavní důvody, proč jsem se rozhodl z hnutí ANO vystoupit, jsou nasnadě. Jsou dané způsobem, jakým se mnou hnutí nakládalo a jak ke mně přistupovalo,“ řekl Právu v pondělí exhejtman.

O ukončení členství v ANO uvažoval již delší dobu. „Asi požádám o ukončení členství. Nedokážu si představit, že bych se s těmi lidmi dál setkával. Minimálně lidsky jsou mi teď na hony vzdáleni. Jsem zvědav, kdo z nich, až se potkáme, se mi dokáže podívat do očí,“ uvedl již v únoru po svém odvolání z funkce hejtmana s tím, že je přesvědčen, že jeho odvolání bylo předem připravené. [celá zpráva]

„Od prvního dne svého nástupu na hejtmanství jsem vnímal stínovou úlohu pana Oklešťka,“ dodal.

Za této situace jsem neměl jiného východiska Oto Košta

Košta tvrdí, že s hnutím ANO samotným problém nemá. „Poznal jsem v něm stovky lidí, kteří jsou chytří, slušní a vstřícní. Ale měl jsem problém s některými vedoucími představiteli hnutí a osobně si nedovedu představit, že bych s těmito lidmi mohl dále nějak spolupracovat. A protože nejsem člověk, který je založením ten, který bude pasivním členem hnutí platícím příspěvky a který se nebude ničeho zúčastňovat, za této situace jsem neměl jiného východiska,“ zdůraznil exhejtman.

Členství v ANO ukončil Košta formálně 18. dubna. „Byla to otázka organizačně-technická, kdy a komu to předat na oblastní centrále ANO,“ uvedl Košta k termínu ukončení členství v hnutí, jehož byl loni lídrem na kandidátce pro krajské volby.

Nyní je Košta nezařazeným členem krajského zastupitelstva. Koalice ANO, ČSSD a ODS tak má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu nově 29 členů.

Důvody odvolání považuje za zástupné



Do funkce hejtmana Olomouckého kraje byl Košta zvolen loni na podzim. Počátkem února ho pak nespokojení spolustraníci vyzvali k rezignaci. Odůvodnili to mj. tím, že jako hejtman nezvládal řízení kraje, a kritizovali jej i za to, že jako svého poradce při předávání úřadu zaměstnal na přechodnou dobu bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který je vyšetřován v korupční kauze.

Ke kritice hejtmana se posléze přidali i tři jeho náměstci z ANO, ČSSD a ODS, podle kterých odmítal reorganizovat úřad a špatně komunikoval s kolegy. „Důvody k mému odvolání, které byly postupně dané na stůl, považuji dodnes za zástupné,“ zdůraznil v pondělí Košta.