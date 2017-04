„Minimální mzda je nástrojem vlády k tomu, aby se nevyplatilo být na dávkách. Na druhou stranu mít ji na čtyřiceti procentech průměrné mzdy je nesmysl,“ uvedl Bělobrádek v pořadu Partie na TV Prima.

„Na požadavek odborů bychom nepřistoupili. Minimální mzda ano, ale nesmí přesáhnout racionální hladinu, k tomu bych byl velmi opatrný. Na nějaký zásadní růst minimální mzdy není prostor,“ mínil Bělobrádek.

Předseda ODS Fiala řekl, že není stoupencem minimální mzdy. „Když není ekonomický růst, tak brání tomu, aby se zaměstnávali ti nejhůře zaměstnavatelní, na to existuje řada zahraničních studií. Nechme to na zaměstnavatelích, snižme daně, a budeme mít vyšší mzdy,“ řekl Fiala. Znovu připomněl, že ODS bude před volbami prosazovat rovnou daň patnáct procent z hrubé mzdy, a také snížení odvodů zaměstnavatelům.

Jste potížisté



To Bělobrádek odmítl. „Tím, že snížíme odvody, by nastal obrovský výpadek vůči státu. Lidé by měli víc peněz, ale třeba by nefungovala lékařská péče,“ varoval.

Lídři se neshodli na české pozici vůči EU. Fiala tvrdil, že vláda nemá jasnou vizi, jak by měla ČR uvnitř Evropské unie fungovat. Bělobrádek oproti tomu označil ODS za potížisty.

„Vláda tu pozici samozřejmě má, až na některé nešťastné výroky vládních představitelů, které svědčí spíš o kompetenci jednotlivých kolegů,“ řekl Bělobrádek.