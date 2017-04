„V 09:00 se začaly odstraňovat značky, policie byla informována o tom, že může na dálnici pustit provoz,” řekl Ivan Čásenský, který má na starosti stavební dozor.

Demolice mostů mezi Šternovem a Ostředkem na Benešovsku a u Koberovic na Pelhřimovsku začala v sobotu po 19:00, tranzitní doprava úsek mezi 21. a 90. kilometrem objížděla přes Tábor.

Nadjezdy nevyhovovaly současným požadavkům na šířku dálnice. Hodně používaný byl most na 41. kilometru u Šternova, přes nějž vede trasa z Českého Šternberku do Divišova. Mosty u Choratic a Koberovic používali spíše zemědělci a lesníci. Nové nadjezdy mají být dostavěny příští rok. Úplnou uzavírku naplánovalo Ředitelství silnic a dálnic na víkendovou noc úmyslně proto, aby zkomplikovala cestu co nejmenšímu počtu řidičů.