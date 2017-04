První cestu Zikmunda a Hanzelky připomněla po 70 letech jízda veteránů

Jízda veteránů v sobotu připomněla 70 let od chvíle, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nasedli do Tatry 87 a vyrazili do Afriky. Jízda začala ráno v Opletalově ulici v Praze a pokračovala k Národnímu technickému muzeu. V poledne se účastníci akce vydali na cestu do Zlína. Cesta legendárního modelu tatrovky bude poté pokračovat i dál do francouzského města Marseille a bude přesně kopírovat tehdejší trasu H+Z.