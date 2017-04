Podle výživových poradců, obezitologů a lékařů je situace dnešní technické doby velmi nepříznivá.

Situace u dětí je kritická

„Obezitou trpí v současné době více než padesát procent lidí, to znamená každý druhý má už obezitu, nebavíme se o nadváze. U dětí je situace kritická. Od osmdesátých let došlo ke čtyřnásobení výskytu obezity u dětí. To znamená, že každé čtvrté dítě trpí nadváhou a každé sedmá už má obezitu,“ řekl Novinkám předseda Vědecko-lékařské rady Světa zdraví Ondřej Nývlt s tím, že technika je právě pro děti největším problémem, protože kvůli ní leniví a tuto pohodlnost si přenášejí i do dospělosti.

Fatální následky

Kromě tloušťky a celulitidy hrozí i závažné zdravotní problémy. „Jsou to známá civilizační onemocnění. V prvé řadě onemocnění srdce a cév, tedy cévní mozková příhoda a infarkt myokardu. Mnohem závažnější problém, který je invalidizující, je výskyt cukrovky, která s sebou přináší celou řadu komplikací, jako je porucha ledvin, oslepnutí, anebo dokonce mohou lidé přijít o nohu,“ vyjmenoval Nývlt s tím, že kromě úpravy jídelníčku je nejdůležitější zdravý pohyb. „Já neříkám, že by lidé měli cvičit, ale hýbat se a tím základním pohybem je chůze.“

Elektroboom

Nicméně obchodníci si mnou nad leností českého národa ruce, protože na tom slušně vydělávají. „Elektromobilita je hitem tohoto století. Meziročně evidujeme nárůst prodeje elektrokol a elektrokoloběžek o desítky až stovky procent,“ prozradil marketingový specialista společnosti PRE Miloslav Kloz s tím, že nakupující rozděluje do dvou kategorií. Ta jedna zahrnuje aktivní část národa, třicátníky, kteří si tak usnadňují jízdu do kopce. Druhá skupina je samozřejmě ta starší, která si naopak chce svůj aktivní život prodloužit, ale už jim nestačí síly nebo odolnost kloubů.

Elektrokola jdou podle prodejců na dračku.

FOTO: Novinky

Revoluce mezi miminky

Elektro novinka se dostala také mezi ty nejmenší, kteří ještě nechodí. Miminkům je sice jedno, v jakém kočárku leží, ale rodiče každou pomoc uvítají. „Jsme velmi aktivní rodina se dvěma dětmi. Snažíme se trávit volný čas venku v přírodě, na výletech. Jenže po několika hodinách tlačení kočárku se člověk unaví. Jsem takový klasický líný táta,“ přiznal se smíchem Novinkám spolumajitel a jednatel společnosti Happygo Jiří Spour, jehož kočárek umí kromě pomoci s jízdou do kopce i automaticky houpat, ohřát kojeneckou stravu nebo dokonce nabít telefon.

Už i kočárek má patentovaný pohon při jízdě do kopce.

FOTO: Novinky