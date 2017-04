Zápach obyvatele pražského Zličína obtěžuje dlouhodobě, a to hned ze tří zdrojů. Podle starostky Marty Koropecké je na vině špatně napojená kanalizace od Berouna, kompostárna firmy Atea, a hlavně chrášťanský výrobní závod společnosti Vafo, která produkuje psí a kočičí krmivo.

Situace s napojením kanalizace se podle starostky v poslední době zlepšilo a problém s kompostárnou je jen v létě. „Ale trvalým zápachem je firma Vafo. Ten zápach se v poslední době stále více a více rozšiřuje,“ řekla Novinkám Koropecká s tím, že ze začátku firma jednala o opatřeních, aby se životní prostředí zlepšilo. Přestože firma investovala do zařízení na zmírnění zápachu, ten prostě nezmizel.

Koropecká tvrdí, že od roku 2014 firma přestala komunikovat. „Zřejmě mají pocit, že už udělali dost, ale nám to nestačí. Jeden občan mi napsal, že to je, jako když se budí v pytli mokrého psího žrádla, a že na připomínku, kterou poslal firmě Vafo, dostal odpověď, že to je to samé, jako kdyby někdo v domě vařil vepřo knedlo zelo. Někomu to voní, někomu to smrdí. Tohle vyjádření považuji jako nehorázné,“ zlobí se Koropecká.

Momentálně už více dělat nemůžeme. Odmítáme tvrzení, že způsobujeme nějaký pach Martin Šámal, marketingový ředitel firmy Vafo Praha

Nezbylo jí prý nic jiného než kontaktovat právního zástupce, který momentálně dává dohromady dokumenty potřebné k dalším krokům. „V současné době jsme ve dvou případech podali podnět k řešení nečinnosti české inspekce životního prostředí ve věcech, které se týkaly přímo provozu Vafa, čekáme na výsledek,“ informovala Koropecká.

Společnost Vafo Praha vyrábí krmiva v Chrášťanech u Prahy už 23 let. „To znamená, že dlouhodobě splňuje všechny zákonné normy pro výrobu krmiv. Samozřejmě, že společnost v místě svého působení chce být v dobrých vztazích, tudíž od roku 2013 jsou výdechy z výroby vybaveny parními pračkami vzduchu, což byla investice v rámci několika miliónů korun,“ řekl Novinkám marketingový ředitel firmy Martin Šámal s tím, že v roce 2016 se uskutečnilo měření zápachu, které deklarovalo snížení pachové stopy o 94 procent.

„Stále sledujeme nové a dostupné technologie a zhruba před půlrokem jsme ještě přidali gelové filtry, což je novinka na trhu. Jeden stojí milión a jeho měsíční provoz dvě stě tisíc,“ vyjmenovává Šámal snažení firmy s tím, že ze strany Zličína nátlak vnímá spíše jako setrvačnost, protože stížnosti prý chodí i ve dnech, kdy vítr fouká na druhou stranu. „Momentálně už více dělat nemůžeme, máme to nejlepší, co můžeme mít, a odmítáme tvrzení, že způsobujeme nějaký pach,“ říká Šámal.

Zdravotní potíže z pachu

Normální člověk, který nemá nijak extra vyvinutý čich, identifikuje zápach při pěti pachových jednotkách. „V okolí obchodního domu Zličín jsme naměřili dvacet pachových jednotek. Problém je ten, že ten zápach je velice nepříjemný, abyste si to uměli představit, tak jako když strčíte hlavu do pytle s psími granulemi,“ vysvětlila Novinkám ředitelka firmy Odour Petra Auterská, která se zaměřuje na měření pachů a emisí.

Dlouhodobý pobyt v zapáchajícím prostředí může být zdraví škodlivý. „Z každé vůně se časem stane zápach, ať je to káva, čokoláda nebo parfém. Pokud jste v něm dlouhou dobu, tak vám za chvilku začne vadit a stává se pachem. Když je navíc nepříjemný, tak se velmi brzy stane stresovým faktorem,“ tvrdí Auterská.