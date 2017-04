Středeční průměrná teplota, která byla v Praze 2,3 stupně, byla oproti dlouhodobým normálům o více než osm stupňů nižší, než je v tuto dobu obvyklé. „Odpovídala tak spíše konci února,” podotkla Honsová.

Čtvrteční ráno bylo chladné, na Karlovarsku klesaly teploty k -2 stupňům, na hřebenech Krkonoš pod -9 stupňů. Odpoledne bychom se však měli dočkat ubývání oblačnosti až na polojasno a teplot mezi 4 a 8 stupni. Slábnout by měl i silný vítr, před nímž v minulých dnech meteorologové varovali.

Kvůli zmenšené oblačnosti bude velmi chladné páteční ráno. V Čechách by měla rtuť teploměru klesat k -1 až -5 stupňům, na Moravě a ve Slezsku to může být dokonce -5 až -9. Dopady na vegetaci by mohl zmírnit sníh, který v uplynulých dvou dnech připadl. „Přes den by mělo být převážně polojasno s teplotami mezi 9 a 13 stupni,” dodala Honsová.

V sobotu nás opět čeká počasí s velkou oblačností, deštěm či přeháňkami, které mohou být v polohách nad 600 metrů sněhové. Ranní minima klesnou na čtyři stupně až nulu, přes den bude mezi 7 a 11 stupni, přičemž se opět musíme připravit na čerstvý vítr.

Velmi podobně bude i v neděli. Oblačné počasí se srážkami ponechá ranní teploty mezi 2 a -2 stupni, přes den se dočkáme teplot mezi 4 a 8 stupni.

V pondělí by mělo být převážně polojasno až oblačno. Ranní teploty zůstanou na hodnotách předchozího dne, odpoledne se rtuť dostane k 10 až 14 stupňům.

Výhled od úterý do čtvrtka přinese počasí s velkou oblačností, deštěm či přeháňkami. Na horách se opět bude zřejmě jednat o sněžení. Ranní minima se budou pohybovat mezi 5 a 1 stupně, při vyjasnění i pod bodem mrazu. nejvyšší denní teploty zůstanou na hodnotách mezi 8 a 12 stupni.