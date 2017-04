„Chceme nechat víc peněz občanům. Jsme přesvědčeni, že lidé ví daleko lépe než kterákoliv vláda, včetně té naší, co se svými penězi udělá,“ uvedl na tiskové konferenci předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Strana rovněž představila „daňové pravítko“, kde si každý může spočítat, o kolik by se mu podle plánů občanských demokratů zvýšila mzda. Například zaměstnanec s hrubým příjmem dvacet sedm tisíc korun měsíčně, což je průměrná mzda v ČR, by si přilepšil o 1377 korun, lidé, co berou sto dvacet tisíc korun, by měli v peněžence každý měsíc o 6668 korun více.

ODS tak zareagovala na plány vládnoucí ČSSD, která chce v rámci své daňové revoluce zavést razantní daňovou progresi. Podle plánů soc.dem by lidé, kteří berou do třiceti tisíc korun měsíčně, platili pouze dvanáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy, bohatší by ale byli silně zdaněni: lidé s padesáti tisíci korunami hrubého měsíčně by brali menší čistou mzdu než dnes. [celá zpráva]

„ČSSD chce trestat aktivní a pracovité příslušníky střední třídy, ANO slibuje jen to, co pana předsedu Andreje Babiše právě napadne,“ kritizoval předseda ODS Petr Fiala politickou konkurenci. Největší problém české ekonomiky jsou podle ODS příliš nízké mzdy.

Zrušit zbytečné daně

Daňový balíček ODS rovněž počítá se zastropováním pro odvody zdravotního pojištění na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy, strana chce také snížit povinné odvody za zaměstnance o dva procentní body. Daň z nabytí nemovitosti a silniční daň chce ODS zrušit, podle nich jsou zbytečné. Detaily volebního programu chce ODS představit 22. dubna na programové konferenci v Praze.

Podle ODS si stát razantní snížení daní může dovolit. „Máme na to, ekonomika roste,“ řekl Stanjura. ODS plánuje zrušit některé dotační tituly a zvýšit adresnost sociálních dávek. „Snížením řady nesmyslných a neprůhledných dotací o dvacet procent ušetříme rozpočtu 24 miliard korun. Dotace jsou z principu nespravedlivé, podporují jen někoho na úkor ostatních,“ dodal.