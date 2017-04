Senát bude ve středu hlasovat o novele zákona o registru smluv. Jste pro to, aby byly zproštěny povinnosti zveřejňovat smlouvy i jiné státní podniky než jen Budvar?

Určitě, protože to řadu státních firem znevýhodňuje proti privátním firmám. Sám podnikám v privátním sektoru, a tak mi je jasné, že pokud se někdo obnaží, tak tyto informace privátní firmy nasají a využijí. Nedivil bych se tomu, že už vzniká aplikace, která bude tyto registry a data vysávat a nabízet privátním společnostem, aby si mohly porovnávat nabídky. To navrhl někdo, kdo vůbec nerozumí podnikání.

Podle tvůrců zákona ale novela s výjimkami celou kontrolu nakládání s veřejnými penězi okleští.

Možná na začátku byla dobrá myšlenka, ale pořádně se to neprodiskutovalo a nikdo nedomyslel, jaké fatální důsledky to bude mít pro Budvar nebo Explosii a také pro celou českou ekonomiku.

Vy jste navrhoval, aby povinnost zveřejňovat smlouvy dopadla i na neziskové organizace. Budete to znovu navrhovat a proč?

Bohužel k tomu není v Senátu vůle. Ale bylo by to dobré, protože různé organizace jako Rekonstrukce státu říkají, že je dobré být transparentní a zveřejňovat smlouvy. Samy to ale nečiní. To je podivné, a proto by neziskové organizace, které získají od státu větší dotaci než milión korun, měly mít povinnost smlouvy zveřejňovat.

Neziskovky jednoznačně pijí víno a kážou vodu. A prosazují své zájmy velmi tvrdě. Zvláště divné je to u firem, které jsou napojeny na amerického miliardáře Sorose, který si chce Evropu přizpůsobit ke svému prospěchu.

Proč se vám nepodařilo kolegy v Senátu přesvědčit, aby se registr týkal i neziskovek?

Protože většina mi říkala, že než další pozměňováky, tak bude lepší celý zákon zrušit. A podle mých informací návrh na zrušení celého zákona během jednání padne. A s tím souhlasím.