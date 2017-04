Zemana si přišlo poslechnout přes dvě stě studentů, z toho 50 Číňanů, kteří na škole v pražských Vršovicích studují. Zeman jim mimo jiné vysvětloval, proč je proti přijetí eura.

„Bohužel EU, která dělá jednu chybu za druhou, je dělá i v ekonomice, když zavedla evropský stabilizační mechanismus a umožňuje, aby se půjčovalo i hluboce zadluženým zemím, které ty dluhy nejsou schopny splácet,“ prohlásil Zeman. Unie by podle něj měla udělat pořádek tím, že vyloučí Řecko z eurozóny.

Přirovnání ke Stalinovi



Během přednášky také kritizoval intervence ČNB, které nedávno centrální banka ukončila. Bankovní radu, která o intervencích rozhodla v roce 2013, dokonce s nadsázkou přirovnal k někdejšímu sovětskému diktátorovi Josifu Vissarionoviči Stalinovi.

„Nesnažme se postupovat způsobem soudruha Stalina. Ten, když mu v roce 1945 nebo 1946 ekonomičtí experti předložili návrh na kurz rublu vůči dolaru a ten návrh byl 1:50, Stalin vzal velkou červenou tužku a škrtl tu nulu. Ale nikdo to nekupoval. Stalin byl geniální ekonom a stejně geniálními ekonomy byli i ti, kdo nám vnutili devizovou intervenci,“ řekl.

Zeman: Jsem proruský i proamerický



Stejně tak se ohradil proti sankcím vůči Rusku. „Jsem odpůrcem jakýchkoliv sankcí, nejen protiruských. Z historie vím, že sankce nejenže k ničemu nevedly, ale vytvořily mýtus obklíčené pevnosti,“ tvrdí Zeman.

Jeden ze studentů se prezidenta zeptal na reakci na to, že je označován za proruského prezidenta. Zeman to odmítl. „Už jsem na to mnohokrát odpovídal, ano, jsem proruský prezident, jsem rovněž pročínský, jsem proizraelský, po vítězství Donalda Trumpa jsem i proamerický,“ konstatoval Zeman. Dodal, že ve skutečnosti je samozřejmě jen a pouze prezidentem České republiky.