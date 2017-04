Také policisté varují před špatnou sjízdností silnic. "Na silnici I/6 u Bochova je havárie osobního auta s lehkým zraněním. Zřejmě vlivem povětrnostních podmínek. Auto skončilo mimo komunikaci," uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Kolaps postihl silnici číslo 6, kde leží na vozovce sníh a zbytky ledu. Vozy na letních pneumatikách nemohou vyjet stoupání.

Sníh se v Karlovarském kraji objevil už v neděli a v pondělí, sněžilo ale jen ve vyšších polohách a sníh na silnicích nevydržel. V úterý už sněží na většině území kraje. Ve vyšších polohách jsou silnice zasněžené.

Návrat techniky do zimního provozu



S problémy se potýkají také řidiči na silnicích v Krušných horách. Na vrcholcích hor leží čtyři centimetry sněhu. Sněžit by mělo podle meteorologů celý den.

Na severu Olomouckého kraje vyrazili dnes časně ráno silničáři opět do terénu. Zasahovali na Rejvízu i na Červenohorském sedle, kde napadlo přes pět centimetrů sněhu. Se stroji vyjeli do terénu i jejich kolegové z šumperské strany. "Byli jsme v Jeseníkách na Skřítku, napadlo tam tak do tří centimetrů sněhu. Postihlo to spíše severní část," řekl dispečer šumperské správy silnic.

Kvůli návratu zimního počasí museli silničáři vrátit techniku do zimního provozu, řada sypačů už byla přestavěna na letní sezónu.

V pohotovosti zůstávají správci cest na severu regionu nadále, podle předpovědi má ještě sněžit. "Sněhové přeháňky očekáváme i přes den, přes noc by měly být trvalého charakteru," uvedl dispečer.

Sněhová nadílka i v Krkonoších



V nejvyšších polohách Královéhradeckého kraje leží na vozovkách vrstva sněhu, motoristé musejí se sněhem počítat například při jízdě přes hřeben Orlických hor či v Horní Malé Úpě v Krkonoších.

"V nejvyšších polohách, například na Šerlichu, leží zhruba pět centimetrů sněhu, postupně provádíme zimní údržbu," řekl náměstek královéhradeckých silničářů Přemysl Noháček. Podle něj by další sníh mohl podle předpovědi napadnout v Královéhradeckém kraji v noci na středu, zůstávat by mohl i v nižších polohách.

Meteorologové varují kvůli nárazovému větru před sněhovými jazyky v krajích Libereckém, Ústeckém, Karlovarském, Pardubickém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském.