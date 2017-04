Chlad bude provázet i Velikonoční pondělí. Nejvyšší teploty by měly odpoledne dosahovat 11 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno až zataženo a očekávat lze i déšť nebo přeháňky, v polohách nad 600 metrů sněhové.

Studené počasí na Velikonoce není tak úplně zvláštní. „Například v roce 2015 bylo v maximech pouze 6 stupňů,“ uvedla Honsová, která však upozornila, že tehdy Velikonoční pondělí připadlo na 6. dubna.

Následující dny budou ještě chladnější. „Po Velikonocích začne do Česka proudit studený vzduch od severu, který přinese další propad teplot vzduchu. Ve středu a ve čtvrtek dokonce očekáváme sněžení i v nížinách! Na horách napadne až kolem 15 centimetrů sněhu a v kombinaci s čerstvým větrem se budou tvořit sněhové jazyky. Pozor, po ránu bude i v nížinách mrznout, místy se bude tvořit náledí,“ poznamenala Honsová.

„Teplotně se z jara vrátíme do zimy – konkrétně do února. Ani tak výrazné ochlazení ve druhé polovině dubna ale není nic neobvyklého,“ doplnila.

Vedle rozkvetlých stromů lze v dubnu čekat i sněžení (snímek z 11. dubna z parku Třešňovka v Praze na Jarově)

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

V úterý bude oblačno až zataženo, déšť nebo přeháňky, v polohách nad 700 metrů sněžení. Noční teploty by se měly pohybovat v intervalu 2 až -2 stupně Celsia. Denní mezi 4 a 8 stupni. Vát bude čerstvý severozápadní vítr.

Ve středu a ve čtvrtek budou noční teploty mezi 1 a -3 stupni Celsia a denní mezi 2 a 6 stupni. I v těchto dnech bude vát čerstvý vítr a objevit se může i sníh.

V pátek bude polojasno, noční teploty v intervalu 0 až -4 stupně Celsia a denní mezi 4 a 8 stupni a povane čerstvý severozápadní vítr.

V sobotu a v neděli už by měl být vítr pouze mírný. Nejnižší noční teploty by mohly v sobotu spadnout na -1 stupeň Celsia a v neděli na nulu, nejvyšší denní by mohly vystoupit v sobotu na 11 stupňů a v neděli na 10 stupňů Celsia.

„A kdy se do Česka, a potažmo i do celé střední Evropy vrátí opět jaro? Až v samém závěru dubna – do té doby očekáváme teploty podprůměrné, v maximech jen lehce nad bodem mrazu – nejčastěji do 8 stupňů Celsia,“ dodala Honsová.