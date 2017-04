Těšíte se, že se po Velikonocích vrátí nadprůměrné teploty sahající až k letním hodnotám? Dlouhodobá předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vás nepotěší. Teploty pod průměrem vydrží až do půlky května. Celý článek Zima a deštivo vydrží do konce dubna. A v květnu to o moc lepší nebude»