Nejen ve Vsetíně nyní zaznívají výtky, že přerušení jednání nebylo právně čisté, neproběhla o tom diskuse a hlasování. Připouští to i sám Čunek, jehož rezignace je ale platná.

„Do okamžiku, než jsem se vzdal funkce a mandátu, je všechno úplně v pořádku. Zasedání se nepřerušilo zřejmě úplně právně čistým způsobem, mělo se diskutovat a hlasovat. Kvůli procesní čistotě je lepší, že se zastupitelstvo další den nesešlo a je svoláno na jiný termín,“ řekl Právu Čunek.

Mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová ve čtvrtek informovala, že zastupitelstvo, na kterém dojde k doplnění zastupitele KDU-ČSL za Jiřího Čunka, je svoláno na čtvrtek 20. dubna.

„Za týden se nic dramatického nestane, protože než jsem odstoupil, tak jsem podepsal všechny dokumenty, které byly potřeba. Když bude zvolen starosta příští týden, tak není žádný problém,“ míní Čunek.

Vyřizování účtů odmítá

Ten zároveň striktně odmítá, že by poslední minuty starostování využil k vyřizování účtů z opozicí, když byli z funkcí ve finančním a kontrolním výboru na jím naposled řízeném zastupitelstvu odvoláni zastupitelé za opoziční Koalici pro otevřený Vsetín.

„Jedná se pouze o akt osobní msty za to, že nejdeme na ruku Jiřímu Čunkovi,“ napsal jeden z odvolané dvojice, Michal Berg. S kolegou zastupitelem Tomášem Husou se předtím za spolek Vsetínské fórum podílel na odvolání proti územnímu rozhodnutí o výstavbě obchodní galerie s garážemi za čtvrt miliardy korun. Tím oddálili řízení o několik měsíců a investor, společnost Valatrans, již nechce na výsledek řízení čekat.

Firma spolupracovala se vsetínskou radnicí na vytvoření společné tváře centra, aby přednádražní prostor navazoval na rekonstrukci vlakového i autobusového nádraží, které je společnou investicí státu a města Vsetína ve výši přes 1,5 miliardy korun.

Zmařili investici, tvrdí Čunek

„Tím, že kolegové Berg a Husa podali námitku proti územnímu rozhodnutí, zmařili nejen investici Valatransu, ale i města Vsetína, do které jsme společně dali už nejméně čtrnáct miliónů korun,“ připomněl již před časem ještě jako starosta Čunek.

„Pravda o osobní mstě není v tom, že by šlo o mou osobní zarputilost a nenávist vůči těmto lidem. Tím, že podali odvolání proti územnímu rozhodnutí, se nám zbrzdilo nádraží. Podali ho jako členové neziskové organizace, jejímž hlavním předmětem náplně je ochrana křovin a přírody. Vzhledem k tomu, že široko daleko tam žádné stromy nejsou a oni ani nepíší o žádné přírodě, tak velmi dobře vědí, že jim odvolání stavební úřad musí zamítnout,“ argumentuje Čunek.

Udělal jsem to jenom proto, aby moje město Vsetín nemělo v žádných funkcích lidi, kteří mu otevřeně a bezostyšně škodí Jiří Čunek

„Několik let pracujeme na tom, aby tam nádraží bylo. A oni z plezíru a řekněme z nedostatku jiné činnosti nám tu práci zhatili a tím podle mě zcela jednoznačně stojí proti městu. Já jsem chtěl nastolit stav, že na Vsetíně takové manýry, kdy nejde o cíl nějaké cesty, ale jenom o to, že si někdo hraje s obyvateli, nepřipustíme. Že lidé, kteří nechtějí pracovat pro město a chtějí mu naopak očividně škodit, si nezaslouží, aby byli ve funkcích, které vyžadují důvěru. Ano, byl to můj návrh na jejich odvolání, ale je to rozhodnutí zastupitelstva,“ řekl Čunek.

„Osobního v tom nebylo nic, vždyť jsem odešel, už s těmi lidmi nemám nic společného. Udělal jsem to jenom proto, aby moje město Vsetín nemělo v žádných funkcích lidi, kteří mu otevřeně a bezostyšně škodí,“ uzavřel Čunek, který zůstává hejtmanem Zlínského kraje a senátorem za Vsetínsko.