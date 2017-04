Podle dětmarovického faráře se úřednice stane první Češkou v novodobé historii, kterou hlava církve pokřtí společně ještě s dalšími deseti lidmi z celého světa.

„Do farnosti jsem začala docházet ještě jako šestnáctiletá. Místní lidé mě přijali, i když jsem nebyla pokřtěná. Sice pocházím tady z Dětmarovic, z křesťanské rodiny, ale pokřtěná jsem jako dítě nebyla,“ řekla žena, která na místním úřadě dělá už 22 let.

V kostele sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích absolvovala 5. dubna Taťána Čempelová obřad bezprostřední přípravy na křest ve Vatikánu. Vpravo je farář Marcel Puvák.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

To, že ji nakonec pokřtí papež, vnímá jako něco mimořádného. „Ono se to ani rozumem zcela nedá pochopit, cítím to v srdci. Je to hodně silné. I lidé od nás reagovali na tuto zprávu úžasně. Dojalo mě to,“ líčila Čempelová.

Na žádost odepsali druhý den



Podotkla, že za všechno podle ní může pan farář, který má kamaráda starajícího se o organizování papežských bohoslužeb.

„Já se ho po Vánocích zeptal spíše jen tak z legrace, jak jsou vybíráni kandidáti na velikonoční křest ve Vatikánu. On mi to vysvětlil a já, protože umím italsky, jsem prostě požádal o to, zda by nemohla být pokřtěná i Taťána Čempelová,“ popisoval farář Puvák s tím, že vzápětí mu přišla odpověď.

Papež František.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

„Hned na druhý den mi z Vatikánu odepsali, že vyhoví mé prosbě. Moc se tam těším, protože i pro mě a naši farnost je to duchovní vyznamenání,“ svěřil se.

Dodal, že papež křtí, ale jen dvakrát za rok. „Já sám osobně neznám nikoho z Česka, koho by osobně pokřtil samotný papež,“ shrnul Puvák.