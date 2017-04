Chovanec chce v červnu žalobu přinést do vlády. Zároveň by v té době měla být zapsána do věstníku EU a měl by se jí zabývat Soudní dvůr EU.

Společně s dalšími poslanci se ale ministr spoléhá i na svůj ústavní zákon, kterým by se měnil zákon o bezpečnosti republiky. Norma by měla Čechům zaručit právo držet zbraň.

„Dnes budeme předkládat návrh ústavního zákona, který by měl zabezpečit občanům České republiky jako ústavní právo a ústavní princip držet zbraň,” uvedl Chovanec na tiskové konferenci před projednáváním zákona.

Občané Česka by podle něj měli mít ústavní právo držet zbraň a mohli by ji za daných podmínek využít i při zajištění bezpečnosti ve své zemi, podotkl Chovanec.

Tisková konference ministra vnitra Milana Chovance k zákonu o střelných zbraních.

FOTO: Petr Horník, Právo

Předseda bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD) k tomu poznamenal, že ačkoli směrnice omezující zbraně má sloužit jako ochrana před teroristickými útoky, tak podle něj žádný teroristický útok nebyl spáchán legálně drženou zbraní. V Česku proto podle něj jdeme jinou cestou, kdy bezpečnost mají zajistit i sami občané.

Na maketách pak následně odborníci z ministerstva vnitra demonstrovali, jak lehké je dát do poloautomatické zbraně větší zásobník – čímž by se z ní podle směrnice stlala zbraň zakázaná. Chtěli tím poukázat na to, že je nelogické rozlišovat zbraně na legální či nelegální podle toho, zda se do nich strčí delší či kratší zásobník.