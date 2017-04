Penzijní věk by měl být zastropován po roce 2030, dotkne se tedy lidí narozených po roce 1965. Fixace by se mohla upravovat každých pět let podle doby dožití. Nyní se věk odchodu do důchodu každoročně posunuje o dva měsíce u mužů a o čtyři u žen.

„Stejný systém je ve většině evropských zemí. Lidé prostě vědí, v kolika letech půjdou do důchodu. Pravicová většina si lhala do kapsy, když vytvářela systém, ve kterém předpokládala, že lidi tohoto věku se budou schopni udržet na trhu práce,“ hájil normu premiér a předseda soc. dem. Bohuslav Sobotka.

Umožní to, aby se valorizace příští rok pohybovala kolem pěti set korun Bohuslav Sobotka (ČSSD), premiér

Sněmovna také kývla na pozměňovací návrh šéfa poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka, který zavede vyšší valorizaci důchodů. Penze se nyní zvyšují o třetinu růstu reálných mezd a inflaci. Nově se mají důchody zvedat o polovinu růstu průměrné mzdy a inflaci. To v praxi znamená, že by se v příštích letech o něco zvýšila a zrychlila valorizace penzí, pokud porostu mzdy.

„Umožní to, aby se valorizace příští rok pohybovala kolem pěti set korun,“ zdůraznil Sobotka.

Kde na to budeme brát? ptal se Skopeček



Pochopení pro to nenašel u pravicové opozice. „Jakápak jistota? Na jak dlouho?“ tázala se poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. „Místo jistoty uvádíme další generace do nejistoty,“ přidala se její stranická kolegyně Jitka Chalánková.

Poslanec Jan Skopeček (ODS) upozorňoval na to, že výdaje na penze budou státní kasu zatěžovat čím dál více. „V roce 2000 to bylo 185 miliard korun, v roce 2015 už přes 800 miliard korun. Co s tím budeme dělat? Výdaje na penze budou ubírat více a více prostředků ze státního rozpočtu, demografický trend je jasný. Kde na to budeme brát za deset, dvacet, třicet let?“ varoval. Koaličních poslanců se ptal, zda chystají zvyšovat daně.

Stanjura: Zdroje nejsou



Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura na plénu rekapituloval, co udělala vládní koalice v otázce penzí. „Spolu s KSČM odhlasovala konec druhého pilíře. Toť vše. Drží se toho okřídleného: zdroje jsou,“ připomněl výrok někdejšího premiéra ze soc. dem. Vladimíra Špidly. „Ekonomická realita ukázala, že zdroje nejsou,“ doplnil.

Poslanci během projednávání novely několikrát kritizovali, že v sále chybí ministr financí Andrej Babiš (ANO). „Názor pana ministra by tady měl zaznít. Měli bychom si poslechnout jeho názor na dlouhodobé dopady této novely,” prohlásil poslanec Úsvitu Karel Fiedler.