Poslanci se přou o limit pro děti v jeslích

Matkám, které si chtěly na mateřské dovolené přivydělat, svitla naděje, že budou moci dát menší děti na několik dní do jeslí, aniž by přišly o rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž v novele zákona o státní sociální podpoře rozhodlo zrušit limit 46 hodin měsíčně, ve kterém můžou být děti mladší dvou let v jeslích či ve školce, aniž by rodiče přišli o peníze od státu.