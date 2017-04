Třeba kastelán v Kynžvartu v Karlovarském kraji mohl průvodkyni rok po škole nabídnout jako nástupní plat 11 300 korun hrubého.

„Průměrný počet zaměstnanců na objekt, který je v naší správě, je sedm,“ uvedl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Praze Dušan Michelfeit, podle něhož je to nízké číslo.

Spolupráce s neziskovkou

„Když jsem v roce 2002 na hrad Bečov nastupoval, tak nás bylo dvacet šest, a dnes je nás třináct, včetně mě,“ uvedl kastelán zámku a hradu Bečov v Karlovarském kraji Tomáš Wizovský s tím, že si v Bečově pomáhají angažováním grantových pracovníků.

Ve Valči ve stejném kraji spravuje zámek pět zaměstnanců. „Abychom mohli vůbec zajistit údržbu parku, kde je devět objektů a patnáct hektarů, spolupracujeme s neziskovou organizací, která přes sebe zaměstnává veřejně prospěšné pracovníky z úřadu práce,“ uvedl kastelán zámku ve Valči v Čechách Tomáš Petr.

S personálními problémy se potýká kastelán zámku v Benešově nad Ploučnicí v Ústeckém kraji Zdeněk Henig, jen co se týče náboru sezónních průvodců. „Se stálými zaměstnanci problém nemám, máme dlouholetý dobrý tým. Co je problém, to je mezi absolventy sehnat dobrého brigádníka. Některým se nechce pracovat, problém jsou i peníze,“ řekl.

Brigádníci na zámku berou podle tabulek kolem 10 až 11 tisíc korun. „Na to, že dělají víkendy, soboty a neděle, je to málo. Tato práce se musí dělat srdcem, a ne pro peníze,“ dodal Henig.

„V této chvíli je na Kynžvartu včetně mne sedmnáct lidí,“ uvedl kynžvartský kastelán Ondřej Cink. Podle něho je personální práce klíčovým problémem zámku. „Nemám pocit, že bych potřeboval více tabulkových míst, ale potřeboval bych obsadit ta místa, která mám mít,“ uvedl s tím, že problém je ve výši mezd, které může příspěvková organizace státu nabídnout.

„V tomto regionu nedokážu sehnat kvalifikovaného člověka. Jednak řemesla nejsou, navíc mnozí využívají, že jsme na hranicích s Německem, kde je nekvalifikovaná práce hodnocena 8,5 eura na hodinu,“ připomněl. Nevýhodou je podle kastelána rovněž to, že zámek Kynžvart stojí mimo město.

„Obvykle je to tak, že dvě tabulková místa jsou pořád prázdná. Měl jsem pohovor s adeptkou, hledáme stálou průvodkyni, která je zařazena v sedmé platové třídě, je to absolventka rok po škole a my jí nabízíme 11 300 hrubého,“ krčil rameny Cink.

„Sehnat dobré a nejlépe i jazykově, minimálně angličtinou, vybavené průvodce na sezónu je čím dál větší problém i pro památky ve správě Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži. Co se týká pracovníků ve správě a údržbě památek, nyní nám chybí 35 zaměstnanců, a to od údržbářů přes uklízečky a zahradníky po pokladní,“ řekla mluvčí kroměřížského pracoviště Dagmar Šnajdarová.

„Aktuálně deset z nich musíme nezbytně sehnat pro zajištění provozu památek. Peněz na jejich zaplacení není dost, protože podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě jsou zaměstnanci v kultuře zařazeni v 1. tabulce platových tarifů, která je minimálně o 10 procent nižší než u zaměstnanců v ostatní veřejné správě,“ dodala.

Kroměřížská správa má na starosti 24 památkových objektů v Jihomoravském, ve Zlínském, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Podle Michelfeita se platy v posledních letech přece jenom zvyšují. „Mzdový základ je daný tarifními tabulkami, nikoli NPÚ, ale je to dáno státní správou, pod kterou spadáme. Tarify jsou nízké, vadí nám to. Na druhou stranu tyto tarifní platy rostou, což se dříve nedělo řadu let,“ dodal. Podle jeho slov průměrný plat každý rok roste, navíc se podařilo na platy použít část zisku, který památky získaly z komerčních činností.