Krátce po poledni přijíždí hlavní cestou k Temelínu nákladní auto a snaží se prorazit zátarasy. Vojáci začínají střílet. Posílí je i speciální jednotka, která následně zajistí místo kolem vozu. Policejní pes a také pyrotechnik hledají výbušninu. Na místo přijíždí i sanitka, která odváží zraněné.

Tak vypadala jedna z ukázek, které vojáci předvedli na závěr cvičení.

„Námět se zrodil v lednu pod vlivem útoku náklaďákem v Berlíně. Dostali jsme požadavek, abychom na tuhle hrozbu reagovali. Vymyslel jsem si tři simulované teroristické útoky, a od útoku v Berlíně se mezitím odehrál útok v Londýně motorovým vozidlem, útok v Petrohradu na metro a ve Stockholmu. Ani jsme nebyli tolik dopředu před teroristy, z toho až zamrazí,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice Alois Urban.

Letadlo zaměří až na 65 kilometrů



Cvičení trvalo celkem čtyři dny a zapojili se do něj vojáci z 25. protiletadlového pluku ve Strakonicích, aktivní zálohy z Boletic, ale i policejní pyrotechnik nebo zásahová jednotka.

Kromě ukázky s nákladním autem předvedli vojáci i obranu proti útoku ze vzduchu. Letadlo L-410, jež mířilo k temelínským věžím, kolem nichž nakonec prolétlo, zaměřili strakoničtí vojáci radiolokátorem, který zjistí cíle na vzdálenost 65 kilometrů, a namířili na ně protiletadlové rakety.

Dostřel raket je do 23 kilometrů z místa zásahu, létají ve výšce od 25 metrů do 14 kilometrů. Vojáci jsou schopni připravit odpalovací zařízení do patnácti minut. „Vojáci z protiletadlového pluku jsou schopni zasáhnout v řádu několika minut i na dálku,“ podotkl mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

Cvičí se pravidelně



Temelín cvičí dvakrát ročně společně s policií, jednou měsíčně si řešení nestandardních situací trénuje sám. V rámci elektrárny se do vojenského cvičení zapojila téměř stovka lidí. Zúčastnila se kompletní ostraha a byl svolán havarijní štáb. Na běžný provoz cvičení nemělo vliv.

„Pokud by podobné nebezpečí hrozilo, tak hlavní ochrana by byla na státu, který k tomu má příslušné nástroje. Nicméně i my bychom posilovali svoji bezpečnost. V nejvážnějším případě bychom uzavřeli elektrárnu a v areálu by zůstalo pouze několik desítek lidí zajišťující provoz,“ doplnil Roman Havlín, ředitel Bezpečnosti elektráren ČEZ.