Smírčí jednání se konalo kvůli kauze chaty na Lipně, kterou pro hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD) a jeho náměstka Jaromíra Slívu staví u Lipna ekonomický náměstek českobudějovické nemocnice a předseda představenstva Jihočeské nemocnice a. s. Martin Bláha.

Důvodem byl i vysoký plat a odměny Bláhy, který pobíral v posledních dvou letech každý rok jako člen představenstev v nemocnicích a ekonomický náměstek českobudějovické nemocnice přes sedm miliónů korun.

Areál Na Slupečné na Lipně, kde hejtman Zimola koupil dům za značně výhodných podmínek. Zdroj: TV Jéčko

„Samozřejmě to byla otázka setrvání Martina Bláhy na postu předsedy představenstva a v dalších funkcích. Spolupráce se sociálními demokraty by mohla trvat pouze za situace obměny současných radních pana Zimoly, pana Slívy, paní Stráské a pana Nováka, kteří věděli o té kauze, obhajovali vysoké platy. A v neposlední řadě se nám nelíbila ani funkce uvolněného předsedy dopravního výboru,“ upřesnila požadavky, se kterými ANO šlo do smírčího jednání Maxová.

ANO má zájem o středopravou koalici

Hejtman Zimola konstatoval, že ANO přišlo s požadavky, na které nemohli sociální demokraté reflektovat a podle něho chtěli rozbořit koalici. „Dnešním dnem platí, že spolupráce tří stran, které se na ní domluvily na podzim loňského roku je pasé,“ uvedl Zimola.

Zmínil, že sociální demokracie se jako vítěz voleb bude snažit o vyjednání nové koalice, ale má nevýhodnou pozici. „Všechny indicie napovídají tomu, že už je načrtnuta jiná koalice tedy středopravá, možná více pravá ve složení ANO, ODS, KDU - ČSL a s uskupením Pro Jižní Čechy,“ je přesvědčený hejtman.

Zájem o středopravou koalici potvrdila i Maxová s tím, že ANO bude iniciovat svolání mimořádného zastupitelstva. „Rozbíháme další koaliční vyjednávání. Jako první oslovíme třetí nejsilnější stranu v jižních Čechách, které voliči dali svou důvěru, a to je ODS. Samozřejmě budeme jednat i s dalšími subjekty,“ dodala Maxová.