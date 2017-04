V Čáslavi se bude muset veškerý povrch pojezdové dráhy odfrézovat, nebezpečné jsou zejména praskliny, řekl zástupce náčelníka štábu letecké základny v Čáslavi Peter Hatala.

Letiště Pardubice funguje jako záložní vojenské letiště skoro 15 let. Gripeny a alky by se měly z Čáslavi do Pardubic vrátit koncem srpna.

Celková rekonstrukce přistávací dráhy včetně osvětlení se na letecké základně v Čáslavi plánuje za pět let, stát by měla dvě miliardy korun.

Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Je vyzbrojena gripeny a bitevníky L-159.