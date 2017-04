Týden staré dítě zemřelo v roce 2014. O den dříve s ním rodiče byli v nemocnici, podle lékařky bylo dítě pouze dehydrované, jiný život ohrožující stav neodhalila. Rodiče se proto rozhodli i přes apely zdravotníků vrátit domů. O den později se však stav novorozence rapidně zhoršil, rodiče se s ním znovu vydali do nemocnice, kde už však lékaři nedokázali dítě zachránit. Příčinou smrti byla pozdní novorozenecká sepse.

Policie prověřovala zodpovědnost rodičů. Podle státní zástupkyně se ale neprokázala příčinná souvislost mezi jednáním rodičů a úmrtím novorozence. Policie pak případ odložila.

V květnu 2015 pak rodiče požádali o nahlédnutí do spisu. Chtěli vědět, co policie při vyšetřování zjistila, a to i s ohledem na možnou odpovědnost zdravotníků. Policie žádosti rodičů nevyhověla s vysvětlením, že před ukončením prověřování byli v postavení podezřelých, a tedy jim podle trestního řádu právo nahlížet do spisu nepříslušelo.

Když jim policie nevyhověla a neuspěli ani u státního zastupitelství v Brně, podali ústavní stížnost, podle které šlo o nesmyslné rozhodnutí a projev libovůle.