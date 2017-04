Uvedl to sám starosta v písemné odpovědi na interpelaci opozičního zastupitele Antonína Nechvátala (SZ), který se ptal, zda peníze šly z veřejného rozpočtu na Kolářovu prezentaci.

„K dotazu, zda rozhovor v časopise Playboy byl placený, sděluji, že rozhovor placený byl a stál 48 400 korun. Stejně jako Vy vnímám nevhodnost tohoto postupu, který lze označit jako selhání jednotlivce,“ odpověděl na interpelaci písemně Kolář, podle něhož odpovědnost nesou někteří zaměstnanci z kanceláře městské části. Dostali zadání zajistit pro starostu rozhovory v lifestylových časopisech.

Zodpovědný pracovník už na radnici není



Kolář ve čtvrtek Právu řekl, že úkol se svými profilovými rozhovory zadal asi před rokem. „Zhruba po půl roce přišel novinář udělat rozhovor do Playboye. Potom jsem se dozvěděl, že to bylo formou placené inzerce. Osoba, která to měla na starosti a která následně podepsala fakturu, tak už na radnici nepracuje. Už se to nikdy nestane,“ řekl starosta s tím, že o platbě za rozhovor se dozvěděl ex post.

Kolář nyní přemýšlí, jak by výdaj – na který je v rozpočtu zvláštní položka – kompenzoval. „Nevím, jestli obec může přijmout od starosty finanční dar, nebo dám peníze na charitu,“ sdělil Právu.

„Sranda musí být”



Z faktu, že starostův rozhovor v Playboyi, s titulkem Sranda musí být, platila radnice, se stalo v Praze 6 politické téma. Kolář se rozhovorem chlubil i na své profilové stránce na jedné ze sociálních sítí. „Poprvé v životě jsem si koupil hanbatý časopis, ne kvůli spoře oděným slečnám,“ uvedl v komentáři k fotografii svého rozhovoru.

Zelení v Praze 6 na téže sociální síti v narážce na titulek rozhovoru uvedli, že veškerá sranda končí. Podobně to vyjádřil Nechvátal. „Pokud by tam byl o své vlastní vůli, tak je to asi otázka, jestli tam chce být, ale pokud na to byly prostředky z Prahy 6, tak mi to připadá závadné,“ řekl.