Pane premiére, získal jste na post předsedy ČSSD 67 procent hlasů delegátů, což znamená, že vás každý třetí nevolil. Protikandidáta jste neměl. Dá se to tedy považovat za úspěch a silný mandát?

Myslím, že to je silný mandát, a je to mandát, se kterým se mohu pustit do boje. Tedy chystat soc. dem. na volby do Poslanecké sněmovny. Beru to i jako ohodnocení své práce, kterou jsem odvedl jako předseda vlády při plnění volebního programu soc. dem.

Společně se zvolením Milana Chovance do funkce statutárního místopředsedy je to jasný signál, že ta moje představa budoucnosti soc. dem. má silnou podporu. Je tu kolem sedmi set delegátů, volba je vysoce demokratická.

Kandidoval jsem počtvrté. Jen dva předsedové soc. dem. byli na sjezdu zvoleni čtyřikrát. V devadesátých letech to byl Miloš Zeman a teď se to povedlo mně.

Od roku 2013 je to však váš nejhorší výsledek. Tehdy jste měl 84 procent, přede dvěma lety 85.

Soc. dem. je na své premiéry velmi přísná. Jak Vladimír Špidla, tak Stanislav Gross měli protikandidáty v době, kdy byli předsedové vlád, a dostali něco přes 50 procent hlasů. Proti mně nikdo nekandidoval a dostal jsem hlasy dvou třetin delegátů.

Kandidoval jsem počtvrté. Jen dva předsedové soc. dem. byli na sjezdu zvoleni čtyřikrát. V devadesátých letech to byl Miloš Zeman a teď se to povedlo mně. To něco znamená, není to automatická věc. Já si podpory vážím a je to pro mě dostatečně motivační a silné, abych se pustil do zápasu za vítězství soc. dem.

Chovanec uhájil post statutárního místopředsedy těsně. Získal 379 hlasů, nutný počet byl 347. To vám nepřipadá jako signál, že s vaší politikou třeba velká část strany nesouhlasí?

To, že jsem nedostal všechny hlasy, a to, že všechny hlasy nedostal Milan Chovanec, ukazuje, že soc. dem. je vnitřně demokratická politická strana. Milan Chovanec byl zvolen v prvním kole. Na minulém sjezdu se to v prvním kole nepovedlo. Rozdíl mezi ním a Jeronýmem Tejcem byl asi sto hlasů delegátů. To není vůbec malý rozdíl. Nebylo to těsné. Jsem rád, že delegáti vyslyšeli mou představu, že tým, který povede soc. dem., musí být soudržný. Nemůže to být jeden hot a druhý čehý. Musí to být tým s tahem na branku.

Moje zkušenost s Andrejem Babišem ve vládě je taková, že když máme ve vládě prosazovat soc. dem. program, tak musíme být silnější než hnutí ANO.

Tejc i jihočeský hejtman Jiří Zimola vedení ČSSD u řečnického pultu zkritizovali, že zbytečně moc kritizujete Andreje Babiše. Vezmete si z jejich slov něco?

Když byla naším hlavním soupeřem ODS, tak jsme také občas o ODS museli mluvit. Měli jsme tehdy dokonce kampaň ODS minus, která poukazovala na to, co se stane, když ODS vyhraje volby a bude vládnout, a potom se ukázalo, že jsme měli pravdu.

Nemůžeme vést volební kampaň a nemluvit o hlavním volebním soupeři zejména v situaci, kdy se hlavní soupeř snaží vytvořit po volbách pravicovou vládu, která ohrozí spoustu věcí, které jsme jako sociální demokraté ve vládě vybojovali. Vidím to jako reálné riziko.

Nejsem pro to, abychom z nějakých taktických důvodů a možného jednání o příští koalici neříkali lidem to, co je pravda. Pokud kolegové kritizovali naši komunikaci, že je příliš složitá, tak myslím, že dnes je naše komunikace mnohem jednodušší.

V projevu jste také řekl, že dokud budete předseda, tak soc. dem. nepůjde po volbách do koalice s každým. Vyznělo to, že nechcete do vlády, kde by byl premiérem Babiš.

Já řekl, že nepůjdeme do vlády za každou cenu. Na tom si trvám. Řekl jsem to jasně a dostal jsem potom podporu delegátů a byl jsem zvolen. Je to strategie, se kterou budu pracovat. Pro nás je klíčové, jaký bude mít příští vláda program. Jestli bude hájit zájmy zaměstnanců, rodin s dětmi, seniorů.

Moje zkušenost s Andrejem Babišem ve vládě je taková, že když máme ve vládě prosazovat soc. dem. program, tak musíme být silnější než hnutí ANO. Po té tříleté zkušenosti si umím představit spolupráci s ANO i lidovci, nicméně soc. dem. musí být ten, kdo vládu bude řídit, kdo tam bude mít rozhodující slovo. Nikoliv hnutí ANO.

Takže do vlády s premiérem Babišem nepůjdete.

S Babišem jako premiérem si myslím, že bychom ve vládě nebyli schopni prosadit náš program, který myslí na normální pracovité lidi.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že bude obhajovat svůj post na Hradě a že se nebrání podpoře politických stran, i když chce pro kandidaturu sebrat 50 tisíc podpisů. Platí, že o kandidátovi na hlavu státu necháte rozhodnout členy ČSSD v referendu?

Ano, taková je moje představa. Proto jsem nechtěl prezidentského kandidáta řešit na sjezdu, ale spíš na začátku léta ve vnitrostranickém referendu. Myslím, že bychom tam měli zařadit všechny relevantní kandidáty a nechat členy strany, ať se vyjádří. Samozřejmě tam zařadíme i Miloše Zemana. Vedení strany by z hlediska oficiálního stanoviska soc. dem. mělo rozhodnutí respektovat.

Jsem rád, že prezident Miloš Zeman ohlásil svou kandidaturu. Volby budou mnohem zajímavější, než kdyby to tak nebylo. Přeji mu hodně sil do kampaně. On sice řekl, že nebude dělat kampaň, ale samozřejmě že všechno, co udělá v příštích měsících, bude považováno za součást úsilí být znovu zvolen.

Jak by to referendum vypadalo? Bude dvoukolové, nebo zkrátka nabídnete členům všechny kandidáty, a kdo dostane nejvíc hlasů, za toho se postavíte?

Chtěl bych, aby hlasování bylo co nejjednodušší a aby stačilo, že se ho členové zúčastní jednou. Pro nás je důležité, abychom dostali zpětnou vazbu od našich členů, abychom nerozhodovali za ně bez jejich názoru. Na kandidaturu Miloše Zemana jsou rozdílné názory.

Kráceno. Celý rozhovor vyšel v sobotním vydání deníku Právo.