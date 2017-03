Výhled se týká období od 13. března do 9. dubna. „Teploty v první polovině období (od 13. do 26. března) by se měly pohybovat více nad hranicí dlouhodobých průměrů a ve druhé polovině období (27. března až 9. dubna) převážně blízko hodnot normálních pro tuto roční dobu,“ napsali meteorologové.

Graf ukazuje denní průměry někde kolem 10 až 12 stupňů Celsia, průměry nočních teplot pak kolem 1 až 2 stupňů.

Co se srážek týká, bude jich zejména v počátku tohoto období méně, ale nepůjde o nic neobvyklého pro tuto dobu.

„Ani během následujících týdnů se předběžně neočekávají výraznější odchylky od normálních hodnot v celkovém množství srážek,“ uvedl ČHMÚ.

Teplotně stabilní příští týden

Týdenní předpověď uvádí, že v pondělí by se měly nejvyšší denní teploty pohybovat mezi 7 a 11 stupni Celsia, v úterý mezi 8 a 12, ve středu mezi 9 a 13 a ve čtvrtek mezi 8 a 12.

Víkend přinese oteplení, očekává se, že by přes den mohlo být 11 až 16 stupňů Celsia.

Měsíční výhled počasí se tvoří pro ČR jako celek. V jednotlivých regionech se může určitým způsobem lišit.