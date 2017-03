Jak silný je pro vás mandát 67 procent? Čekal jste větší drama?

Čekal jsem ten sjezd velmi těžký, pro každého sociálnědemokratického premiéra je to na sjezdech soc. dem. velmi složité. Ten mandát je dostatečný pro to, abych se pustil do boje.

V minulých letech jste měl mandát 84 a 85 procent. Čemu přisuzujete, že tentokrát je to mnohem méně?

Když se podíváte na další premiéry, kteří obhajovali svůj mandát, když byli předsedové vlády, tak jejich mandáty byly ještě výrazně nižší. Dvě třetiny hlasů pokládám za silnou podporu. Je to mandát, se kterým se dá velmi dobře pracovat. Já chci soc. dem. sjednotit.

Ve svém projevu jste hodně kritizoval pravicové vlády a varoval jste před možnou spoluprací ANO a ODS. Je to podle vás větší nebezpečí než vaše případná vláda s komunisty, kterou jste už dříve připustil?

Já jsem popsal, jak to je. Je potřeba říkat lidem věci narovinu. Do roku 2013 jsme tady měli pravicové vlády, dostaly šanci, dopadlo to naprostou katastrofou. ČSSD si nepřeje, aby se neúspěšná pravice vrátila do vlády. To, z čeho máme obavy, jsou námluvy mezi ANO a ODS. Chci vyzvat občany, kteří se obávají toho, že se pravice vrátí k moci, aby dali hlas sociální demokracii. My jsme schopni po volbách vládu sestavit a pokračovat v sociálně spravedlivé politice.

Prezident Miloš Zeman dnes oficiálně oznámil, že bude znovu kandidovat na Hrad. Co na to říkáte?

Není to žádné překvapení, čekal jsem to. Určitě to přispěje k tomu, že volební kampaň bude atraktivnější. Bez něj by byly prezidentské volby nudnější. Musíme počkat, jací další kandidáti se objeví. Očekávám, že v ČSSD tu debatu otevřeme po sjezdu a budeme hlasovat ve vnitrostranickém referendu.