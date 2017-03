Lídr ANO a ministr financí Andrej Babiš řekl Právu, že rozhodnutí Zemana čekal. „Pana prezidenta to evidentně baví, chodí mezi lidi a spousty jich přitahuje na náměstí, takže je vidět, že svou funkci dělá dobře. Možná by se mohl víc snažit společnost spojovat, i když sám vím, jak je to někdy kvůli různým pomluvám, které se o vás říkají, těžké,“ podotkl.

Babiš na dotaz, zda ANO bude stavět vlastního kandidáta, když chce křeslo obhajovat Zeman, odpověděl, že poprvé se o tom bude vedení hnutí bavit příští týden v úterý.

Má plné právo se tak rozhodnout. Patřím ale k těm, kteří pevně doufají, že nebude zvolen. šéf TOP 09 Miroslav Kalousek

„Stále tvrdím, že hlavní jsou pro nás sněmovní volby, ale vnímám, že naši členové a funkcionáři čekají, že postavíme vlastního kandidáta. Předpokládám, že vyhlásíme referendum v rámci ANO a uvidíme, jaká jména nám členové navrhnou. O detailech se ale musíme poradit. Každopádně, pokud někoho vybereme, dotyčný bude souhlasit a stane se naším kandidátem, tak si kampaň odmaká,“ dodal.

Pro předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska Zemanova kandidatura také nebyla nic překvapivého. „Má plné právo se tak rozhodnout. Patřím ale k těm, kteří pevně doufají, že nebude zvolen,“ řekl Právu.

Čekali to v podstatě všichni



Lídr ODS Petr Fiala uvedl, že Zemanovo rozhodnutí respektuje. Zároveň ocenil, že úmysl znovu kandidovat oznámil s dostatečným předstihem. „ODS je ale přesvědčena, že by Česká republika po příštích volbách měla mít jiného prezidenta. Takového, který nerozděluje společnost, nezpochybňuje základní směřování naší zahraniční politiky a ctí ústavní tradice,“ míní Fiala.

Prezidentský kandidát textař Michal Horáček zase reagoval se slovy, že s oznámením Miloše Zemana přišel čas vystavit mu účet. „Za všechny ty virózy, urážky a lži, kterými poškozoval všechny občany včetně svých někdejších voličů. V této volbě se proti němu a všemu, co představuje, postavím s hlubokou vírou, že máme na víc,“ uvedl.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky je Zemanova kandidatura významným obohacením nabídky, kterou budou mít voliči na jaře 2018 k dispozici. "Určitě by byla řada lidí zklamána, pokud by se pan prezident Zeman rozhodl jiným způsobem," uvedl premiér, který se účastní summitu EU v Bruselu. Obohacení nabídky to podle něj znamená i pro sociální demokraty.

Také šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) Novinkám řekl, že Zemanova opětovná kandidatura ho nepřekvapila. „Čekal jsem to a jeho šance pokládám za velmi vysoké,“ uvedl.

Prezidentovo oznámení nepřekvapilo ani ministra pro lidská práva Jana Chvojku (ČSSD). Myslí si, že Zeman si během svého mandátu dokázal vydobýt respekt. „To je silná devíza, která se ostatním kandidátům bude jen těžko přebíjet,“ sdělil Novinkám.

Podobný názor má i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). „Čekala jsem to, myslím si, že šanci má velkou,“ napsala Novinkám.

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD) konstatoval, že podpora lidí, které se Miloš Zeman těší, je zárukou, že bude silným kandidátem. O tom, kdo nakonec uspěje, nemá podle něj smysl spekulovat. „Jsem rád, že se ČSSD podařilo předat rozhodování o tom, kdo bude hlavou státu, do rukou voličů a výběr prezidenta už není závislý na zákulisním vyjednávání v parlamentu,“ podotkl.