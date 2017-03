Podle poslanců existují podezření, že při vydávání korunových dluhopisů mohli někteří emitenti zneužít daňové zákony.

Po téměř dvouhodinové vzrušené debatě plné osobních výpadů poslanci Janečka vyzvali, aby vydal metodický pokyn k provedení kontrol a aby tyto kontroly poté jeho úřad udělal. Jejich výsledek by pak mělo GFŘ poslancům předložit.

Není podle čeho kontrolovat, míní Janeček



Janeček se bránil, že neví, „podle čeho by měla finanční správa tuto záležitost kontrolovat“.

Pokud by se měla zabývat korunovými dluhopisy, pak prý jen tehdy, kdy by bylo zřejmé, že byla v souvislosti s nimi jejich emitentem vytvořena nějaká účelová komplikovaná konstrukce. To se však podle Janečka nestalo a zmíněné dluhopisy byly vydány podle zákona.

Janeček poznamenal, že finanční správa čelí kvůli zmíněným dluhopisům silným mediálním tlakům. Poslance také upozornil, že řada procesů finanční kontroly podléhá mlčenlivosti.

Zametání pod koberec?

Poslanci kritizovali přístup finanční správy s tím, že je-li podezření, pak musí proběhnout daňová kontrola.

Jak uvedl místopředseda rozpočtového výboru a exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), finanční správa v minulosti počítala s tím, že se korunovým dluhopisům bude věnovat a posvítí si na to, zda při jejich vydání nedošlo ke zneužití práva.

„Problém je v tom, že ani jeden z lidí, kteří tam byli v roce 2014, kdy měly kontroly začít, už tam není. Dnes tam je člověk, který nám tu tvrdí, že s tím nemůže dělat nic, protože to bylo podle zákona,“ prohlásil.

Podle něho by měl finanční správce nyní namísto toho, aby obhajoval vydání zmíněných dluhopisů, vyvrátit podezření, že při této akci emitentům nešlo o to, vyhnout se placení daní.

Kdybyste hájil takhle všechny daňové poplatníky, jako teď hájíte Andreje Babiše, tak by byla finanční správa velmi populární Zbyněk Stanjura, ODS

Podle Ladislava Šincla (ČSSD) „finanční správa jen hledá cesty, jak celou věc zamést pod koberec“.

A postoj GFŘ ostře zkritizoval i Zbyněk Stanjura (ODS). „Kdybyste hájil takhle všechny daňové poplatníky, jako teď hájíte Andreje Babiše, tak by byla finanční správa velmi populární,“ prohlásil.

„Podle vás se žádná z firem daňového úniku nedopustila, a přitom ani nevíte, kdo to měl být,“ poznamenal. „Vy vlastně odmítáte tu kontrolu udělat. Tím úkolujete a dáváte stanovisko svým podřízeným,“ dodal Stanjura.

Poslanci položili Janečkovi několik otázek, které by podle nich mělo GFŘ zodpovědět. Odpovědi prý dostanou písemně.

Nikdo prý nebyl ovlivňován

Janeček novinářům řekl, že na půdě rozpočtového výboru nebylo možné diskutovat odborné věci.

„Snažil jsem se poslancům vysvětlit, že existuje psané právo, kterého se musí finanční správa a jakýkoli státní orgán držet. My pracujeme se zákony. Pokud finanční správa něco zjistí, pak bude konat. Podle mého názoru tady nedochází k ničemu, co tady bylo v rámci diskusí naznačováno,“ uvedl. Odmítl zároveň, že by někdo byl ovlivňován, aby nekonal.

Pokud takto má do budoucna fungovat výkon správy daní, který by měl být maximálně odpolitizován, tak ho bude třeba nově nastavit Martin Janeček, šéf GFŘ

Podle Janečka usnesení, které poslanci přijali, říká, koho má finanční správa kontrolovat. Jeho úřad se prý musí poradit, co to pro jeho činnost znamená a „jak ho uchopí“.

„Pokud takto má do budoucna fungovat výkon správy daní, který by měl být maximálně odpolitizován, tak ho bude třeba nově nastavit, protože pro to, co jsme dostali za úkol, nejsou vytvořeny podmínky pro dodržení mlčenlivosti a vůbec udržení taktických postupů finanční správy v nějakém rozumném režimu. Jde to nad rámec toho, co bylo dosud zvykem a jak byl ten systém vybudován,“ řekl Janeček.