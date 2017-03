Premiér se hájí tím, že jeho účast na summitech byla dosud stoprocentní. Čechy v Bruselu zastoupí slovenský premiér Robert Fico.

Na summitu, který se koná ve čtvrtek a v pátek, se bude mluvit hlavně o aktuální situaci kolem vystoupení Británie z EU. Sobotka se ho ve čtvrtek zúčastní, v pátek už bude ale v Brně na sjezdu své strany. To se nelíbí jak opozici, tak ministru financí Babišovi.

„Účast na summitu EU je jednou z mála povinností, které premiér Sobotka skutečně má. Jinak nemá úplně nabitou agendu krom vedení jednání vlády a teď nově i ministerstva průmyslu. A přesto místo hájení českých zájmů a jednání o kvótách, brexitu a migraci dá přednost volbě své vlastní osoby na politickém sjezdu,“ sdělil Novinkám rozhořčeně Babiš.

Podle něj se premiér jen vymlouvá, když tvrdí, že bude chybět „jen“ na neformální části. Právě ta neformální část je totiž prý ta nejdůležitější.

„Tam se tvoří všechny dohody, tam se vytváří vztahy a možnost další spolupráce. Tedy samozřejmě pokud jste schopni se domluvit cizím jazykem...,“ rýpl si do premiéra Babiš.

Stát versus vlastní strana



Opoziční TOP 09 zase Sobotkovi vyčetla, že zájmy státu by měly být přednější než zájmy strany.

„TOP 09 je připravena podporovat stanovisko předsedy vlády, která posiluje českou pozici v Evropské unii. Pokládáme však za nepřijatelné, aby premiér opustil dlouhodobě plánovaný a klíčový summit předčasně, neboť neexistuje žádný vážnější pracovní důvod, než je zastupování zájmů ČR na tomto summitu,” uvedla topka.

Předsedu vlády požádala, aby v Bruselu zůstal na celém jednání a ostatní pracovní povinnosti tomu přizpůsobil.

Gazdík: Jak pevně se Sobotka cítí v sedle?

Předseda KSČM Vojtěch Filip Novinkám sdělil, že premiér se musí rozhodnout sám, co je pro něj prioritou. „Je to, myslím, věc Bohuslava Sobotky, kde vidí své priority. Zda je to v plnění ústavního slibu, nebo ve stranické práci,” konstatoval šéf komunistů.

Podobný názor má i předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. „To musí zvážit pan premiér sám. Je otázka, jak pevně se cítí v sedle uvnitř ČSSD. Myslím, že na důležitých bodech jednání summitu by být měl. Možná tomu lze přizpůsobit i program sjezdu strany, ale chápu, že těžko může pohrdat nejvyšším orgánem své politické strany,” řekl Novinkám Gazdík.

„Je škoda, že si pan premiér nedokázal upravit program sjezdu své strany tak, aby mohl osobně české zájmy hájit i během neformální části summitu EU. Zvlášť v době, kdy se řeší brexit i samotná budoucnost EU. Doufám, že o to aktivnější bude během první části summitu,” sdělil Novinkám své přání šéf ODS Petr Fiala.

Sobotka: Má nepřítomnost zájmy ČR neohrozí



Sobotka ale kritiku odmítá. „Moje účast na Evropských radách, kde hájím zájmy České republiky, je více než tři roky stoprocentní a zájmy naší země budu hájit i na Evropské radě tento týden. Evropská rada je ve čtvrtek, kdy se přijímají závěry, po celou dobu budu na místě,“ sdělil Novinkám premiér.

Podotkl, že v pátek již nezasedá Evropská rada, ale koná se neformální summit hlav států EU, kde se žádné závěry nepřijímají a o ničem se nerozhoduje. „Využívám výtečných česko-slovenských vztahů a na pátek jsem požádal o své zastoupení slovenského premiéra Fica,“ dodal Sobotka.

Podle něj nejde o nic neobvyklého, řada lídrů EU prý mechanismus zástupu čas od času využije. Jeho páteční nepřítomnost podle něj české zájmy v EU neohrozí.

Sobotka zdůraznil, že když se uchází o post předsedy ČSSD, je nezbytné, aby byl osobně na místě.

Na výtky TOP 09 reagoval protiútokem s tím, že chápe, že opozice je značně nervózní z toho, že česká evropská politika i pozice ČR v EU jsou daleko silnější, než tomu bylo za vlády Miroslava Kalouska (TOP 09) a Petra Nečase (ODS).