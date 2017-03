„V obci od 100 do 500 obyvatel je problém udržet rentabilní a ziskovou prodejnu," řekl v neděli v Otázkách Václava Moravce Jurečka s tím, že tento problém je v Česku už od roku 2011.

„Teď v tento okamžik se nám tu podařilo narovnat podnikatelské prostředí, na druhou stranu je třeba říct, že ten stát, pokud má zájem, aby se ten venkov neovlivňoval, tak musí podat nějakou pomocnou ruku,” upřesnil Jurečka. Dodal, že KDU-ČSL se snažila zavést EET až od určité hranice, ale tyto návrhy prý opozice nepodpořila.

Letos by tedy drobným prodejnám poskytl jednorázovou pomoc ve výši 700 miliónů korun. Do budoucna by pak rád nastavil nějakou systémovou pomoc. Tyto peníze ale nemá. V rámci resortu je schopný dát 200 až 250 miliónů korun. Bylo by podle něj ideální, kdyby třetinu dal stát, třetinu kraj a třetinu obce.

Babiš: Neumím si to představit

Jurečka přitom přirovnal drobné vesnické prodejny k Českým drahám, které jsou také dotovány, aby zajišťovaly občanům danou službu.

Babiš se k celé věci příliš vyjadřovat nechtěl, dokud neuvidí konkrétní návrh. „Musíme vidět ten konkrétní návrh ministerstva zemědělství. Na venkově prodejny samozřejmě mají problémy. To asi není EET, ale je to dlouhodobý trend koncentrace maloobchodních řetězců,” řekl Babiš s tím, že máme jednu z největší sítí řetězců v Evropě.

Dodal, že návrh Jurečky bude jeho resort analyzovat, ale měly by o tom rozhodnout i obce v konkrétních případech. Tedy jestli je tam jedna prodejna, nebo jich je více, případně jak to vůbec je.

„Neumím si představit, jak by to mělo fungovat. Mám obavu, že stávající vláda s tím asi těžko něco nadělá,” dodal Babiš.