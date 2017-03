Silný vítr komplikoval dopravu ve Zlínském kraji už v sobotu ráno. Řidiči měli problémy především na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku.

Během dne bude postupně zesilovat, největší nárazy se budou vyskytovat ve večerních a nočních hodinách. V nižších a středních polohách bude průměrná rychlost větru dosahovat 7 až 12 m/s, v nárazech místy kolem 20 m/s (70 km/h). Nejhorší situace bude na horách a na hřebenech Jeseníků a Beskyd.

Lidé by měli odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit stavební jeřáby apod. Maximálně opatrní by měli být řidiči. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Návštěvníci hor by měli na horách omezit túry, zejména by se neměli vydávat do hřebenových partií.

Ačkoli se Čech aktuální výstraha meteorologů netýká, silně fouká například i v Krkonoších. Kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku se tak turisté dostanou pouze na mezistanici na Růžové hoře. Provoz horního úseku lanovky zastavil právě silný vítr.