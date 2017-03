Zůstanete premiérem, pokud by vás sjezd ČSSD nezvolil znovu předsedou strany?

O tom nebudu spekulovat. To bude rozhodnutí delegátů.

Doporučené články

Možná by váš odchod pomohl ČSSD ve sněmovních volbách na podzim a zvedl straně preference.

Soc. dem. je demokratická strana. Lidé mají právo říci svůj názor a uplatnit ho v tajném hlasování. Sjezd rozhodne, kdo povede ČSSD další dva roky. Nemám žádného vyzyvatele.

Je logické, že předseda vlády, který dotahuje mandát, kandiduje znovu na předsedu soc. dem. Neumím si představit, jak bych fungoval jako předseda vlády, aniž bych měl mandát od soc. dem. jako takové.

Určitě nedostanu 93 procent jako Andrej Babiš, soc. dem. je demokratická strana, to není žádné autoritářské hnutí.

Udělal jsem celou řadu kroků, které dávají sociální demokracii z programového hlediska jasnější tvář. Myslím, že jsem dostal věci do pohybu a stojím o silný mandát od sjezdu soc. dem. nejen pro sebe, ale i pro místopředsedy.

Kolik procent od delegátů byste pro sebe považoval za úspěch? Před dvěma lety jste na sjezdu dostal 85 procent.

Stojím o silný mandát. Čím víc procent, tím budu přirozeně radši.

Zůstanete předseda, i když dostanete jen těsně přes polovinu hlasů?

Fakt nebudu spekulovat. Určitě nedostanu 93 procent jako Andrej Babiš, soc. dem. je demokratická strana, to není žádné autoritářské hnutí. Program soc. dem. a její myšlenky jsou silnější než kterýkoli předseda ČSSD.

Když já odejdu a vystřídá mě jiný předseda, tak soc. dem. tady zůstane. Stejně jako tu zůstala po odchodu Miloše Zemana, Jiřího Paroubka nebo třeba Vladimíra Špidly. My jsme v jiné situaci, lidé u nás nemají strach, že bych je vyškrtával z kandidátní listiny tak, jako mají po uplynulém víkendu v ANO. Chci silný mandát, ale záleží na delegátech. Jsem zvyklý bojovat, nic jsem v životě nedostal zadarmo.

Udělal jste změny na postech ministrů, když jste získal pocit, že pro ČSSD nepracují dostatečně. Jenže ČSSD si v preferencích stále stojí výrazně hůř než ANO. Vyzvete tedy ke změnám i ve vedení strany?

Vedení strany nepochybně nezůstane stejné. Kandidují noví lidé. Počítám, že dojde k obměně. Ale platí, že stojím o to, aby statutárním místopředsedou zůstal Milan Chovanec.

Na zbylá křesla neukážete?

S delegáty mluvím, říkám jim svůj názor. Ale nebudu jim to vzkazovat přes média.

Jeroným Tejc je v opozici vůči současnému vedení soc. dem.

a musí si vybrat: buď bude

v opozici, nebo ve vedení soc. dem.

Přímo na sjezdu se postavíte a řeknete, koho chcete za místopředsedy?

Nebudu diktovat žádné seznamy. Lidé vědí, kdo pracuje, kdo fungoval v současném vedení. Podporuju myšlenku, aby do vedení přišly nové tváře. Je mi sympatická kandidatura Jana Birkeho (poslanec, starosta Náchoda a volební manažer ČSSD), určitě i náměstka pražské primátorky Petra Dolínka. To jsou lidé, kteří, pokud budou zvoleni, ten tým ČSSD velmi dobře doplní.

Kdyby sjezd zvolil Dolínka i současné místopředsedkyně Lenku Teska Arnoštovou a Michaelu Marksovou, tak budou mít Pražané ve vedení obsazená hned tři křesla...

To je na delegátech sjezdu, jestli zohlední, odkud kdo je a kdo jak funguje. Já pokládám spíš za důležité, co kdo může udělat pro soc. dem. politiku a pro to, abychom byli razantnější a víc vidět.

Proč jste před dvěma lety delegátům doporučil, koho mají volit, a teď to udělat nechcete?

Já neříkám, že to neudělám. Možná to udělám na sjezdu. Ale skutečně to nebudu vzkazovat přes média. Minulý sjezd byla situace taková, že bylo dobré říci, kdo by mohl udržet soudržné vedení. Fungovalo podle mého názoru docela dobře.

Co byste řekl, pokud by delegáti zvolili na post prvního místopředsedy místo Chovance vašeho kritika, poslance Jeronýma Tejce?

Jeroným Tejc je v opozici vůči současnému vedení soc. dem. a musí si vybrat: buď bude v opozici, nebo ve vedení soc. dem. Moje preference je, aby to vedení bylo soudržné a nehádalo se. To by byla cesta k tomu volby prohrát. Chci volby vyhrát, proto si myslím, že statutární místopředseda musí být někdo, kdo je schopen se dohodnout s předsedou strany na společném postupu.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Třeba vám ale to jednolité vedení naopak škodí.

Jsme jedna politická strana, jedna sociální demokracie. Odmítám jakékoli rozdělování soc. dem. Jednolité vedení je vedení, které dostalo demokratický mandát od sjezdu. Všichni ti lidé měli protikandidáty a museli si to vybojovat. Nevím, co myslíte jednolitým vedením.

Ve straně jsou přece názorové proudy. A ne každý názorový proud má svého zástupce ve vedení strany.

Nemyslím si, že jsou ve straně názorové proudy. Já si myslím, že ve straně jsou spíš různí lidé, kteří mají různé ambice a občas se střetávají s ambicemi jinými. Soc. dem. je velmi silně sjednocená za tím, co prosazuji: abychom byli silně levostředově vymezená politická strana.

Kromě Tejce je k vám kritický třeba i jihočeský hejtman Jiří Zimola, jehož krajská soc. dem. vám v tajném hlasování nedala nominaci. Vzal jste si z té kritiky něco?

Každá kritika je zpětná vazba. Soc. dem. je demokratická strana, jsem rád, že se lidé nebojí říci svůj názor. Kdybychom u nás provedli takové změny jako o víkendu hnutí ANO, tak u nás už nikdo nic kritického neřekne, protože se bude bát, že ho předseda strany vyškrtne z kandidátky.

Vážím si toho, že si říkáme věci na rovinu, ale nechci, abychom si je vzkazovali přes média. Vzpomeňte si na sjezdy, kde musel obhajovat svou pozici Vladimír Špidla či Stanislav Gross, když byli předsedové vlády. Soc. dem. je tvrdá vůči svým předsedům i premiérům. S tím počítám.

Bohumínské usnesení je z roku 1995, společnost se hodně změnila.

Sjezd projedná dlouhodobý program, ale ne volební. Ten necháte schválit pouze programovou konferencí v červnu. Proč?

Potřebujeme nový dlouhodobý program, který definuje naši politiku pro příštích patnáct, dvacet let. Pokud jde o volební program, tam chci větší diskusi, protože půjdeme do detailu.

Budeme mluvit o konkrétních změnách daní, o tom, jak chceme snížit daně čtyřem miliónům lidí, o tom, jak chceme financovat zdravotní péči v příštích letech a že jsou pro nás nepřípustné poplatky ve zdravotnictví. Ale to chce lepší načasování. Volby jsou v říjnu a nedává smysl zveřejňovat program teď. Nedávno mělo sněm hnutí ANO, tam také žádný program zveřejněn nebyl.

Bohumínské usnesení, které zakazuje spolupráci s komunisty, jste označil za v zásadě již neplatné. Jenže vaše slova o tom, že by ČSSD mohla spolupracovat s komunisty ve vládě, rozčílila některé vaše stranické kolegy. Nevytáhnete to téma tedy na sjezdu?

Ale my jsme spolupráci s komunisty připouštěli i před volbami v roce 2013. Bohumínské usnesení je z roku 1995, společnost se hodně změnila. Bylo by praktičtější mít programové mantinely vůči všem politickým stranám, jasné vymezení ve smyslu našeho členství v EU, v NATO, respektu právního státu a dodržování lidských práv.

Já bych spíš uvítal, abychom bohumínské usnesení přepsali obecnější formulací. Nemohu vyloučit, že na sjezdu někdo navrhne, aby bylo bohumínské usnesení zrušeno. Ale nemyslím, že bychom o něčem takovém měli hlasovat.