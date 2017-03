Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) návrh obhajoval s poukazem na vrácení místa trvalého pobytu coby údaje, který by měl být na občankách opět povinně.

„Chcete schválit zákon, o kterém víte, že se má novelizovat. Týká se to všech občanů, a vám je to úplně jedno,” konstatoval šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura s tím, že do Sněmovny míří zákon o elektronické identitě, kvůli němuž bude muset být projednávaná norma záhy po přijetí novelizována.

Stát ví úplně všechno a chce to po nás pořád dokola. Ať si stát ta data předává šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura

Stanjuru rozhořčila i skutečnost, že se na jednu stranu zavádí technologie čipu a na straně druhé jsou osobní údaje jako rodné číslo uváděny duplicitně v mnoha rejstřících.

„Ví stát, komu vydal občanský průkaz? Umí stát najít, kdy jste se narodil, jestli máte řidičák, v jaké jste pojišťovně, kde bydlíte a jestli platíte daně?” položil si řečnickou otázku. „Ví to, stát ví úplně všechno – a chce to po nás pořád dokola. Ať si stát ta data předává,“ dodal s tím, že občana nezajímá, proč si instituce data nepředávají.

Zastaralá technologie

Podobně jako někteří další poukázal na to, že čipy v občanských průkazech mohou mít lidé již několik let, ale státní aparát to stále není schopen využívat.

„Když ta změna projde, zase budeme hnát všechny na výměnu občanských průkazů?“ dodal s poukazem na nedávné výměny řidičáků.

Návrh opět kritizoval i poslanec ANO Ivan Pilný, který před měsícem prosadil jeho vrácení do druhého čtení s tím, že čipy v občance by měly být bezkontaktní, neboť nyní navrhovaná technologie je překonaná. [celá zpráva]

Pilný ani nikdo jiný nicméně nepodali návrh na zamítnutí, a Sněmovna tak o novele rozhodne ve třetím čtení.

Novela o zahraniční službě prošla hladce

Již předtím poslanci schválili novelu usnadňující střídání diplomatů. Tématem se při projednávání opět stal i věk odchodu do důchodu, tedy to, zda by měli velvyslanci skončit, když oslaví 70. narozeniny, nebo zda přetrvá výjimka z předchozích let. Toto omezení by se v současnosti týkalo dvou velvyslankyň, Livie Klausové a Evy Filipi.

„Budou ve funkci, dokud je neodvolá prezident,“ řekl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Tak je to prý dáno Ústavou. Věkový limit podle něj nezavádí tento zákon, nýbrž zákon o státní službě, a proto mu přišlo zbytečné o tom diskutovat.