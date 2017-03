S čím pojede pražská organizace ČSSD příští týden na volební sjezd v Brně?

Chceme především, aby ČSSD ze sjezdu vzešla jako svéprávná, svébytná a silná politická strana. To souvisí i s volbou vedení, kde podporujeme na předsedu Bohuslava Sobotku, na statutárního místopředsedu Milana Chovance, na další místopředsedy Lubomíra Zaorálka, Jana Birkeho a také máme svého kandidáta.

Tím je náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Nominovali jsme ho poté, co je dva a půl roku nejviditelnější osobností pražské ČSSD. To je náš hlavní příspěvek do nového vedení soc. dem.

Do vedení chce ale víc lidí z pražské ČSSD. Obhajovat místopředsednické funkce chtějí i Michaela Marksová a Lenka Teska Arnoštová.

Jsme si vědomi toho, že minimálně jeden z místopředsedů musí být žena. Míša Marksová má tedy naši podporu. I paní Arnoštovou jsme nominovali, ale moje poslední informace je, že zvažuje, že kandidovat nebude. Chce se plně věnovat práci na ministerstvu zdravotnictví a případně kandidovat do Sněmovny.

To ale znamená, že nominujete tři lidi z Prahy. Není to moc?

Při volbě vedení strany bychom se měli přestat dívat na to, kdo odkud je. Bylo dlouhé období, kdy pražská organizace neměla ve vedení ČSSD žádné zastoupení, a přesto to vedení podporovala a volila. Snažili jsme se nabídnout kvalitní kandidáty a je na delegátech sjezdu, pro které se rozhodnou.

Myslíte si, že má Bohuslav Sobotka zvolení předsedou jisté?

Já v to pevně věřím. Je jediným kandidátem, a proto se musí každý delegát rozhodnout, zda bude v situaci, kdy je jeden kandidát, hlasovat proti, protože to by tu stranu oslabilo. Každý takovýto delegát by podle mě, když nesouhlasí, měl přijít s nějakou alternativou. Nejzbabělejší způsob je podle mě s žádnou alternativou nepřijít.

Míříte tímto na jihočeskou ČSSD, která se rozhodla Sobotku na předsedu nenominovat?

Mířím obecně na všechny, kdo si pohrávají s myšlenkou nepodpořit současného předsedu.

Máte ale signály, že taková atmosféra v ČSSD je, že by Sobotka v tajném hlasování nemusel dostat důvěru delegátů?

Signály jsou různé, ale předseda ČSSD má nominaci třinácti ze čtrnácti krajů. To znamená, že by měl teoreticky získat hlasy devadesáti procent delegátů. Pevně doufám, že lidé, kteří na sjezd jedou, opravdu smýšlejí politicky. ČSSD jde letos do jedné z největších volebních bitev od roku 1989.

Je zásadním předpokladem, aby šla do voleb jako jednotná strana, se silným mandátem pro vedení. Myslím si, že kdo by chtěl oslabit pozici ČSSD, oslabí i sám sebe. Doufám, že delegáti vezmou tento argument na vědomí.

Jak se vám líbí Sobotkův návrh na daňovou progresi?

Jsem rád, že s tímto návrhem ČSSD přichází. Progresivní zdanění je jeden z hlavních atributů všech soc. dem. stran. Můžeme diskutovat, od které hranice by progrese měla nabíhat, taková diskuse na sjezdu také proběhne, ale určitě bychom se neměli zbavovat jedné z věcí, kterou jsme vždy podporovali.

Navíc je to normální, na západ od nás nenajdete zemi, která by neměla progresivní zdanění, a ani se tam o tom nediskutuje. Hysterie, která se okolo toho rozjela, svědčí o tom, že ČSSD přichází s velmi vážným programovým bodem, a doufám, že jej budeme schopni po volbách prosadit.

Je zásadní, aby ČSSD šla do jedné z největších bitev od roku 1989 se silným mandátem vedení

Nezdá se vám ale, jakožto členovi pražské ČSSD, že lidé s platem okolo padesáti tisíc hrubého, vzhledem například k nájmům v hlavním městě, nespadají úplně do kategorie bohatých lidí? Jim by váš návrh platy snížil.

Jak říkám, o pásmech se může vést debata. Na druhé straně se na to nemůžeme koukat pouze pohledem Prahy, ale celé republiky. Miliónům lidí, kteří mají podprůměrné příjmy, se díky progresi zvyšují důchody. Do systému by mělo přijít více peněz. Ale je to první návrh, i předseda Sobotka vzkázal, že se povede debata o tom, kde by progrese měla začínat. Málo se dnes už pamatuje, že největší daňová progrese tu existovala za vlády Václava Klause.

Mohla by podle vás po volbách ČSSD vládnout s komunisty?

Jsem přesvědčen, že je potřeba se vypořádat s vyčpělým a neaktuálním bohumínským usnesením. Musíme spolupracovat v rámci celého politického spektra a přistupovat k tomu v rámci programové shody. Doba ukázala, že nemůžeme určitou část Poslanecké sněmovny ignorovat a vypouštět z jakýchkoliv jednání.

Čili si takovou koalici dokážete představit?

Po spolupráci, která funguje v některých krajích, si ji představit umím. Ale pouze za předpokladu, že jakýkoliv koaliční partner bude respektovat principy, které podporuje ČSSD. Ať je to evropská integrace či členství v NATO. Neumím si představit, že by tyto zásadní pilíře někdo v případné koalici zpochybňoval.

Udělala podle vás ČSSD chybu, že vzala do vlády ANO Andreje Babiše, který je dnes vaším největším soupeřem?

Tehdy to chyba nebyla. Vláda prokázala, že i přes třenice je schopná vydržet celé volební období, a udělala mnoho dobrého. Vláda je populární, důkazem je, že strany, které vládu tvoří, jsou stále nejpopulárnější ve všech průzkumech v zemi. V nadcházejících volbách si musí lidé rozhodnout, jestli chtějí za premiéra Andreje Babiše, nebo Bohuslava Sobotku.

Nedávná kauza STAN znovu rozvířil téma rozdělování postů v městských firmách. Ukázalo se, že za politiky mnohdy rozhodují šedé eminence v pozadí. Podle jakých kritérií nominuje své lidi pražská ČSSD?

Mám na to jednoznačný názor. My se žádných podnikatelských subjektů na tyto nominace nikdy neptali, neptáme se a ptát se nebudeme. U nás všechno probíhá na úrovni orgánů, které o tom mají rozhodovat. V Praze máme tři tisíce členů, a když vybíráme lidi, kteří by nás mohli v orgánech městských společností reprezentovat, tak vždy na prvním místě je odbornost, životní zkušenosti, a ne to, kdo nám ho zrovna doporučí.

Zastupitel pirátů Mikuláš Ferjenčík se ale nechal slyšet, že klíčovou osobou, která o tom rozhoduje, jste vy.

Nepamatuji si, že by pan Ferjenčík byl na jakémkoli jednání ČSSD o nominaci do těchto orgánů. Ano, podílím se na těch nominacích vzhledem k tomu, že jsem předseda klubu pražských zastupitelů ČSSD. Reprezentuji klub a musím tam svůj názor říct. Ale není to tak, že by jeden Karel Březina rozhodoval o tom, kdo bude v jaké firmě za ČSSD.