Spory zatíží víc než padesát okresních, obvodních a městských soudů, týkají se i všech sedmi krajských soudů, dvou vrchních soudů i nejvyššího v Brně. Zatím byly uzavřeny jen desítky sporů, ale stovky ještě čekají.

Vzhledem ke složitosti případů je jisté, že řešení potrvá dlouhé roky. Popisuje to zpráva vládního výboru o průběhu restitucí v loňském roce, kterou Právo získalo a kterou příští týden předloží premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ministrům.

Patří k ní i příloha, shrnující všechna soudní řízení týkající se sporů církví o majetek. Čítá 286 stran, na nichž je uvedeno 2596 položek. V řadě případů jde o zdvojení, protože je více žalovaných subjektů, takže samotných soudních pří bude méně. Odhadem zhruba polovina, ale i tak je to pro justici velká zátěž.

Může to být někdy tak složité, že ani dvě státní instituce nemusejí mít na všechno stejný názor Šéf Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc

Spory se vedou o vydání či nevydání konkrétních nemovitostí, pozemků a předmětů, které církve nárokují. Jsou to cenné obrazy, vzácné sochy, knihy, svícny, lavice a další věci z mobiliáře kostelů a far. V soupisu je zahrnuto i 85 sporů, kdy církve vzaly loni své žaloby zpět. Podle údajů z jedenácti krajů to bylo 51 případů, zbytek připadá na obce.

Žaloby stáhly na výzvu biskupů hlavně biskupství a farnosti, řády a kongregace se až na výjimky dál s kraji o majetek soudí. Podle zákona majetek v odůvodněných případech vydává stát, zatímco obcí, krajů ani soukromých subjektů se restituce netýkají.

Stát žaluje stát

Jak vyplývá ze zprávy, na soudy se obracejí církve a náboženské společnosti, řády a kongregace s žalobami na stát, obce, kraje, na různé instituce i na soukromé osoby. U soudů končí i ty instituce, které dostaly pokyn majetek vydat, ale nesouhlasí s tím a brání se žalobami.

Dochází i k situacím, kdy jedna státní instituce kvůli církevnímu majetku žaluje druhou státní instituci. Tak třeba krajská pracoviště Státního pozemkového úřadu čelí devatenácti žalobám, kterými se jejich rozhodnutí vzpírá státní Agentura ochrany přírody a krajiny. Jde o spory o pozemky na území sedmi krajů.

A naopak agentura půjde k soudu obhajovat své nároky na pozemky v osmi krajích, kde je žalována přímo církevními institucemi. Jsou mezi nimi mj. i vyšehradská kapitula, která usiluje o pozemek na Litoměřicku, či kapitula Všech svatých na Pražském hradě, která se soudí o pozemky na Pelhřimovsku.

Podle šéfa agentury Františka Pelce „jde většinou o velmi složité příběhy“. Agentura nechce restitucím bránit a postupuje podle zákona. „Ale tam, kde naši právníci dojdou k jinému názoru, vidí to jinak, prosazujeme svůj názor a ten hájíme,“ řekl Právu.

Jak dodal, jsou případy, kdy restituenti k ochraně přírody pozemky potřebují, aby naplnili své poslání nebo aby dostáli zákonným povinnostem při držbě majetku. „Jsme-li přesvědčeni, že některý majetek nemá být vydán, tak potom postupujeme podle nejlepšího svědomí a vědomí. Může to být někdy tak složité, že ani dvě státní instituce nemusejí mít na všechno stejný názor,“ podotkl Pelc.