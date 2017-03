Prioritou je pro Sobotku novela zákona o elektronických komunikacích. Kvůli ní se chce Sobotka sejít i se zástupci další politických stran, včetně opozice. Jeho cílem je podle jeho slov posílení práv spotřebitelů. Novelou by se vláda měla zabývat příští týden.

„Dáváme více pravomocí Českému telekomunikačnímu úřadu, který je odpovědný za nabídku cenotvorby,” uvedl Sobotka s tím, že to je další věc, kterou by novela měla zlepšit. „Jsem přesvědčen o tom, že když ČTU bude mít více kompetencí, tak by to mohlo vést k většímu tlaku na mobilní operátory a mohlo by to vést k většímu tlaku na snížení cen mobilních dat,” dodal.

Dalším bodem, na který se v úřadu zaměří, je čerpání evropských dotací. „Věc sleduji jako předseda vlády, chci to využít jako příležitost pro sebe, abych měl zpětnou vazbu, jak to vypadá s čerpáním evropských dotací a kde na té cestě to vázne,” řekl Sobotka. Problémy jsou podle něj s aplikací počítačového systému. Proto se bude snažit celý proces urychlit.

Mládek udělal velký kus práce



Premiér ocenil, že Mládek odvedl na MPO velký kus práce. „Ocenil jsem, že ministerstvo se věnovalo podpoře podniků a povedlo se dočerpat evropské fondy,” řekl Sobotka. Dalším cílem je pro něj dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech a digitalizace průmyslu.

Dodal, že ačkoli je v čele MPO pouze na dobu určitou, chce v resortu prosadit své plány. „Moje mise je tu dočasná, ale rozhodně to nebude mise formální. Chci se v tom angažovat,” zdůraznil Sobotka.

Prezident Miloš Zeman v úterý odvolal Mládka. Dodal, že se s ním ještě sejde, aby mu poděkoval za velkou práci, kterou pro ministerstvo vykonal. Do čela úřadu jmenoval dočasně Sobotku. Ten by měl resort řídit minimálně do volebního sněmu ČSSD, pak by Zemanovi navrhl, kdo ho v čele MPO vystřídá.

Výměnu ministra způsobil spor s operátory



Sobotka podal návrh na odvolání Mládka minulé pondělí. Zdůvodnil to tím, že není spokojen, jak ministerstvo průmyslu a obchodu v poslední době pracuje. „Zejména se jedná o postoj ministerstva, pokud jde o zlepšení situace spotřebitelů na trhu mobilních služeb,“ zdůvodnil Sobotka.

Mládkovi zlámaly vaz jeho přešlapy s mobilními operátory. Poté, co jeho náměstek Lubomír Bokštefl s nadsázkou řekl, že kdo chce levná data jako v Polsku, měl by se přestěhovat do Polska, vyvolal velkou vlnu nevole. Dalším „škobrtnutím” bylo, když se ukázalo, že v novele zákona o elektronických komunikacích je paragraf, který by spotřebitelům znemožnil si sjednat individuální tarif.