Auta dvaceti různých značek nabízelo 12 společností. K vidění byly vozy do terénu v běžném „civilním” provedení i upravené vojenské speciály.

„Cílem této akce je představit zástupcům ministerstva obrany a Armády ČR aktuální nabídku v kategorii terénních a lehkých obrněných vozidel, aby si mohli udělat představu, jaká technika by v budoucnu měla nahradit techniku nyní již používanou, což jsou především vozidla značek UAZ a Land Rover, která postupně dosluhují,“ vysvětlil význam prezentace mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

V popředí Land Rover Defender, za ním UAZ 469

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Společnosti ve Vyškově předváděly staticky i v terénu 50 různých modifikací. Auta přijela — soudě alespoň podle poznávacích značek — mimo jiné i z Německa či Chorvatska.

Jeden z předváděných vozů si na polygonu za volantem vyzkoušel i ministr Stropnický

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Není to tak, že bychom již nyní vybírali konkrétní značky, jde skutečně o to, udělat si obrázek, co na trhu je, jaké jsou možnosti a zároveň také případným dodavatelům představit naše budoucí požadavky. Chceme být jednoduše připraveni, až nutnost výměny nastane,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO), který se také na trati jedním z aut projel.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) mezi vystavenými vozy

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Armáda chce s postupnou výměnou lehkého vozového parku začít od roku 2020, kdy by měl postupně mizet především dosluhující UAZ. Druhá etapa má přijít v roce 2025.

Kolik bude do výměny investovat, zatím podle Stropnického není jasné.

Prezentace vojenské techniky

FOTO: Miroslav Homola, Právo

V současnosti má armáda 1500 terénních vozidel o hmotnosti od dvou do čtyř tun. Nejčastěji jde právě o značky UAZ a Land Rover. V kategorii sedm až 9 tun disponuje vojsko zhruba 1500 vozidly.

Prezentace vojenské techniky

FOTO: Miroslav Homola, Právo