Informaci ČT v pondělí Právu potvrdil sám Páleník s tím, že tentokrát se stíhání netýká vojenské tajné služby, nýbrž jeho působení v čele Správy státních hmotných rezerv, kterou vedl od listopadu 2012 do února 2014.

Společně s ním podle zjištění redakce policisté z NCOZ obvinili ze stejného trestného činu i Páleníkova předchůdce ve funkci a později jeho místopředsedu Tomáše Perutku. Oběma mužům údajně policisté kladou za vinu, že způsobili škodu přesahující čtvrt miliardy korun.

Jak Právu sdělil Páleník, nynější stíhání se týká pronájmu zásobníku na pohonné hmoty v Nelahozevsi u Prahy.

„Jsem v tom úplně nevinně. Vůbec nechápu, proč zrovna mě si policie vybrala. Šlo o dodatek k jedné smlouvě, o kterém jsem nevyjednával, měl to na starost můj místopředseda Perutka. Dostal jsem to jen na stůl s pěti podpisy, abych tam přidal ten poslední,“ řekl Právu Páleník

Ani kdybych se rozkrájel, tak bych na to nepřišel, že tam je něco špatně Ondrej Páleník o inkriminované smlouvě

Doplnil, že si už proti stíhání podal stížnost. V případě soudní dohry a uznání viny přitom jemu i Perutkovi hrozí dva roky až osm let vězení.

Neplacený podnájem

Generál Páleník upřesnil, že v této kauze jde o zásobník, který má Správa státních hmotných rezerv pronajatý v Nelahozevsi od společnosti Mero, patřící rovněž státu. Správa jej prý přepronajala firmě Viktoriagruppe, která za to platila měsíčně určitou částku, podle Páleníka zhruba pět miliónů korun.

„Už dávno před mým příchodem to přestala Viktoriagruppe platit a dohodli se se Správou státních hmotných rezerv, že to z nějakého důvodu platit dál nebudou. Poté, co jsem nastoupil do funkce předsedy, jsem podepsal jakýsi dodatek, jehož součástí bylo i zrušení té podnájemní smlouvy. Všichni podřízení mi to ale doporučili, že se smlouva už stejně neplní,“ nastínil Páleník.

Vina prý u místopředsedy

Upozornil, že věc primárně řešil druhý ze stíhaných mužů, Tomáš Perutka, který byl před Páleníkem deset měsíců předsedou Správy státních hmotných rezerv a pak mu dělal zástupce.

„A nevím, kdo kompetentnější než on by mi měl předložit nějaký materiál. On byl ten člověk, který to měl na starost, plus všichni jeho podřízení, kteří ten materiál připravili. Takže ani kdybych se rozkrájel, tak bych na to nepřišel, že tam je něco špatně,“ brání se Páleník.

Policie v případu podle něj vyvozuje, že rozhodnutí zrušit smlouvu bylo špatné, že se v tom mělo pokračovat, a stát tak přišel o peníze za pronájem zásobníku.

„Je tam nějakých 230 miliónů korun,“ odvětil Páleník na dotaz Práva, jakou škodu mu dává policie za vinu. Dodal, že jde o hodně fiktivní částku, která je vypočítaná z nějakého podivného čísla, nicméně ji prý nerozporuje. Neměl totiž podle svých slov žádný mechanismus, aby zjistil, že mu byla předložena špatná a nevýhodná smlouva.

