„Nejtepleji bylo v historii měření v roce 1966. kdy Klementinum naměřilo 13,5 stupně. To se hravě překoná,“ sdělila Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Odpolední teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Pouze na Českomoravské vrchovině, kde se ráno objevily mrznoucí mlhy, by mohlo být chladněji, a to kolem 10 stupňů Celsia.

Už během úterní noci ale začne proudit do Česka studená fronta, která přinese výrazné ochlazení a velké teplotní rozdíly mezi Čechami a Moravou. „Bude oblačno s deštěm, na horách by měl padat sníh. Teploty v Čechách klesnou na 5 až 9 stupňů, na Moravě bude ještě teplo a teploty se tam vyšplhají na 11 až 15 stupňů,“ uvedla Honsová.

Ve středu bude oblačno až zataženo s dešťovými přeháňkami, od 600 metrů nad mořem bude padat sníh. Řidiči by si měli dávat pozor nejen na novou sněhovou pokrývku, ale také na náledí. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 3 až -1 stupněm, odpolední 5 až 9 stupňů. Foukat bude čerstvý vítr, který na horách dosáhne rychlosti až 70 km/h.

Ve čtvrtek přejde přes Česko teplá fronta. Bude zataženo s deštěm, odpoledne už bude ubývat oblačnosti a vítr se bude utišovat. Ráno naměříme mezi 5 až 1 stupněm, odpoledne mezi 7 až 11 stupni.

Koncem týdne by se mělo oteplit. V pátek bude polojasno s odpoledními teplotami mezi 10 až 14 stupni. Sobota by měla být slunečná s teplotami mezi 11 až 15 stupni Celsia.

Další ochlazení by mělo dorazit v neděli.