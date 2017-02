Domů přicestoval v doprovodu ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který o Jaškově vydání jednal se svým súdánským protějškem Ibrahímem Ghandúrem. O propuštění rozhodl súdánský prezident Umar Bašír.

„Chtěl bych poděkovat české diplomacii pod vedením ministra Zaorálka,“ řekl po příletu Jašek.

Petr Jašek s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem po návratu ze Súdánu do ČR na letišti ve Kbelích

Prošel pěti věznicemi



Novinářům popsal kruté podmínky, které v celkem pěti súdánských věznicích, jimiž prošel, panovaly. „Přesun vždy znamenal zhoršení,“ řekl aktivista, který jel podle svých slov do Súdánu dokumentovat devastaci tamních křesťanských sborů a kostelů.

„První dva měsíce jsem strávil v cele s členy Islámského státu, kteří mě jako křesťana ponižovali. Přerostlo to v bití a mučení,“ podotkl s tím, že jej spoluvězni kopali, bili pěstmi i holemi. Po jistou dobu byl pak umístěn v tzv. ledničce, cele, kde na něj dozorci pouštěli studený vzduch. Čtyři měsíce strávil v policejní cele, kde na několika metrech čtverečních přebývalo několik desítek vězňů.

Petr Jašek po návratu ze Súdánu do ČR

„To, co absolvoval, by každý nevydržel. Je to příběh nevšední vůle a statečnosti,“ konstatoval Zaorálek.

Za vydání obnovení vztahů



Když jeho delegace vyrážela do Súdánu, neměl prý ještě jistotu, jak mise dopadne. „Dnes (v neděli) jsem jednal s ministrem zahraničí a viceprezidentem. V 17 hodin súdánská strana splnila, co slíbila,“ uvedl ministr zahraničí.

Za vydání Jaška nabídl protistraně obnovení česko-súdánských vztahů na úrovni, jaká předcházela sporu o vydání českého občana.

Petr Jašek (vpravo) s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem po návratu ze Súdánu do ČR na letišti ve Kbelích

Samotný Jašek chce po návratu nejméně týden v soukromí své rodiny. Pak je připraven o svých zážitcích veřejně hovořit, uvažuje o sepsání knihy.

„Mé první kroky zamíří k lékařskému vyšetření,“ uvedl s tím, že v súdánských věznicích se lze setkat s nemocemi, jako je cholera či malomocenství. „Je zázrak, že jsem nic z toho nedostal,“ dodal Jašek.