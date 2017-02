Pane předsedo ODS, soc. dem. představila plán na výraznou daňovou progresi. Jak na něj reagujete jakožto pravicová opoziční strana?

Celý koncept ČSSD považujeme za naprosto chybný, máme jinou představu o změně daňového systému. Daně podle nás mají být jednoduché a nízké. Nakonec i v mezinárodním srovnání máme jeden z nejsložitějších daňových systémů. To, co navrhuje ČSSD, je další komplikace. Tyto návrhy odmítáme, ať už jde o progresivní zdanění osob, nebo firem. Pro nás je podstatné naopak zachování rovné daně, snížení daní, zjednodušení systému. Navrhujeme i zrušení některých daní, například daně z nabytí nemovitosti či silniční daně. Je to podle nás mnohem lepší cesta. Chceme snížit zdravotní a hlavně sociální odvody, které patří k nejvyšším v Evropě a komplikuje to život zaměstnavatelů, kteří by mohli vytvářet nová pracovní místa. Až se po těchto volbách dostaneme do vlády, změnu daňového systému provedeme. Chci slíbit jednu důležitou věc: my tyto změny uděláme naráz a po zbytek volebního období daně měnit nebudeme.

ČSSD tvrdí, že by si valná většina zaměstnanců na platech polepšila. Máte spočítané, kolika lidem byste finanční situaci zlepšili vy?

Náš systém je spravedlivý, má jednoduchou, rovnou daň. Všichni platí stejné procento, ale ti, kteří mají nižší příjmy, odvádějí do systému méně než ti s vyššími příjmy. Tato metoda je podle nás spravedlivá. Cesta progresivní daně, kterou se vydala ČSSD, dobrá není. Navíc nevím, zda to má ČSSD dobře spočítané. Čtu názory expertů, které ukazují, že co tvrdí soc. dem., není úplně pravda. Systém klouzavých sazeb je hrozně komplikovaný. My navrhujeme jednoduchý systém, rovnou daň. A měli bychom ji, kdyby současná vláda nezměnila zákony, nepokračovala v solidární přirážce. Když jsou daně nižší a jednodušší, je to pro všechny lepší.

Solidární přirážku pro částky nad sto tisíc korun ale zavedla právě vláda ODS.

Ano, ale dočasně. My bychom ji dávno zrušili, po skončení ekonomických problémů by přestala platit.

Proč by si volič neměl říct, že bude raději volit tu stranu, která mu zaručí tisícovku měsíčně v peněžence navíc?

Voliči se budou rozhodovat podle mnoha věcí. Naši voliči rovné dani určitě rozumějí a vědí, že takový systém je pro všechny výhodný. Zmatený systém, který tu zavádí ČSSD, o kterém existují pochybnosti, výhodný není. My tu máme poměrně vysokou cenu pracovního místa. V době ekonomického růstu to žádný problém není. Ale až nebude růst takto vysoký, tak to problém bude. Máme příliš vysoké odvody zaměstnavatele na zaměstnance, chceme je snížit a to se projeví v tom, že zaměstnavatelé budou moci dát zaměstnancům vyšší platy. ČSSD zavedla řadu opatření, které komplikují vytváření pracovních míst, zejména pro nízkokvalifikované skupiny. Vzpomeňme třeba na neustálé zvyšování minimální mzdy. Řada věcí, které se tváří jako sociální, vůbec sociální nejsou. Jsme přesvědčeni, že náš systém – snížení daní, snížení ceny pracovního místa a odbourání byrokratizace, která svazuje podnikatele – je výhodnější nejen pro podnikatele, ale i pro zaměstnance, kteří budou mít vyšší mzdu, ale i pro sociálně znevýhodněné, kteří budou moci být zaměstnáni.

Před volbami 2006 ODS, ve které jste v té době nebyl, slibovala nejen rovnou daň, ale i daňové přiznání na půl stránky. Nic z toho ovšem po vyhraných volbách nedodržela. Jakou mají voliči jistotu, že byste se nezachovali stejně?

Já se snažím vrátit politice její smysl. Také říkám, že jsme poučeni z minulosti, a proto jsme dobře připraveni na budoucnost. Když tedy říkám, že změníme daňový systém a pak na něj nebudeme sahat, tak to myslím naprosto vážně. Jsem si jist, že voliči vidí, co tady předvádí levicově-populistická vláda, a vidí naši nabídku, která je dobrá a znamená změnu, antibyrokratickou revoluci, lepší podmínky pro podnikání i pro život. Nemíníme opakovat žádné chyby, není důležité, co bylo v minulosti, důležité je, co voličům nabízíme. A já říkám, že půjdeme do vlády jen tehdy, kdy budeme moci prosazovat náš program, a ten program také prosadíme.

Voliči to podle vás sice vidí, ale preference se příliš nehýbou.

Máme do voleb osm měsíců, já ani nevím, jaké jsou preference, ale vím jednu věc: objíždím republiku, mluvím s lidmi, setkávám se s veřejností a vím, co lidi trápí. Teď přece oslovujeme voliče, teď usilujeme o to, aby nám dali procenta. Přece nemůžeme urážet voliče tím, že už teď je rozhodnuto, jak dopadnou volby. Tak žádné volby nedělejme, udělejme jen nějaký žebříček oligarchů a těm rozdělme místa ve vládě. O tom přece není politika. Ta je o tom, nabídnout voličům program, přesvědčit je o něm a pak jej také realizovat. To já dělám, a vůbec se v tom směru nebojím o výsledek.

Řekl jste, že se po volbách dostanete do vlády. Nyní to ale vypadá, že pokud se tam dostanete, tak jedině jako koaliční partner ANO.

Tady začala část politiků a část médií s voliči divnou hru. A ta hra vypadá takhle: ono už je o všem rozhodnuto, bude to tak a tak, a teď mi pojďte říct, jaké budou koalice. Na co se mě vlastně ptáte? Jak se zachovám, když bude mít Babiš 30 procent, když bude mít 10 procent, nebo když budou mít komunisté 25 procent? Nevím, jak dopadnou volby. Dělám všechno pro to, abych lidem nabídl nejlepší řešení pro tuto zemi. Bavíme se o tom, co uděláme pro lidi. Chci co nejsilnější mandát, základním cílem je zastavit levicově-populistickou vládu, a o koalicích se bavme potom, až budeme vědět, až dopadly volby, ale teď to nemá žádný smysl.

Neříkejte mi, že se o těchto povolebních variantách v ODS nebavíte.

Ne. My chceme dělat normální politiku. Normální politika je, že oslovím voliče s dobrým programem. Přece nebudu někde sedět a spekulovat o hypotetických koalicích? Vždyť není o ničem rozhodnuto. Teď bojujeme o to, aby nám lidé dali co nejsilnější mandát, a pak se bavme o tom, co s tím mandátem uděláme. Proč bychom se o tom s ODS bavili? My hlavně pracujeme, jezdíme po ČR a mluvíme s lidmi.

U nás jsme přece měli od roku 1990 až na výjimky samé koaliční vlády. Vždy jsme tu měli dvě nejsilnější strany, které po volbách sestavovaly koalice, a pak menší strany, které se těch koalic účastnily. Jinak to nejspíš po těchto volbách nebude a přijde mi logické o budoucích uspořádáních uvažovat.

Tak to třeba bude tak, že ODS bude nejsilnější stranou a budeme hledat politického partnera pro realizaci našeho programu. Najdou-li se nějaké středopravé strany, bude to přirozený koaliční partner. Ale já nevím, jak voliči rozdají karty, a nechci o ničem spekulovat. Já vím, že pánové Babiš a Sobotka tu rozehrávají nějaké hry o tom, kdo bude s kým v koalici, ale proč je rozehrávají? Aby se zapomnělo na problémy v jejich koalici, ale já na tohle neskočím. Je to marketingová hra. Pan premiér má ministra financí, který nedokáže vysvětlit své soukromé financování, je s ním v koalici a bude tu mluvit o nějakých příštích koalicích? Mně to připadá směšné. Já jsem zdravý rozum neztratil. Nebudu porcovat medvěda, který ještě běhá po lese.

Můžete vyloučit, že byste zasedli ve vládě, která by například zachovala elektronickou evidenci tržeb?

Už jste mi položil otázku, jestli dodržíme sliby. Já jsem vám odpověděl, že ano. Takže samozřejmě, pokud půjdeme do vlády, a my chceme jít do vlády, tak to bude jedině za podmínky, že budeme moci uskutečňovat náš program. Součástí toho programu je antibyrokratická revoluce a odbourání všech věcí, které brání v podnikání a zužují prostor svobody. A k těm patří i EET. Voličům slibujeme, že je takových nesmyslů, jako je EET, zbavíme, a toto je samozřejmě podmínka.

Do voleb jdete s podporou Strany soukromníků ČR, tentýž model zvolila dříve TOP 09 se STAN. Jenže Starostové měli tehdy respektované osobnosti v krajích, kdežto Soukromníci jsou zcela marginální strana. Jak může být takové spojení pro vás výhodné?

Mě zajímá především programová blízkost obou stran. Dlouhodobě se bavíme o spojování a netříštění sil na pravici, o tom, že hrajeme o všechno, protože aktivní a pracovití lidé jsou Sobotkovou vládou postihováni. Nejvíc se to týká živnostníků a drobných podnikatelů, které vůbec nikdo nehájí: pro Babiše jsou konkurence, pro Sobotku a jeho lidi jsou to třídní nepřátelé. My se těchto lidí zastáváme. Z hlediska blízkosti jsou Soukromníci pro nás přirozeným partnerem. Navíc spolupráce se Soukromníky má pro nás tradici, není to poprvé, co s nimi jdeme do voleb, a domluvili jsme se na velmi seriózní dohodě: kandiduje ODS, Soukromníci nás budou podporovat, a celostátně budou mít asi čtyřicet míst na kandidátkách, z toho nejvyšší je na třetím místě. Jsme přesvědčeni o tom, že to naši voliči dobře chápou. Že to je ono spojování sil, které je dobré.

Nemůžete naopak některé voliče ztratit spojením se stranou, za kterou stojí hazardní magnát, senátor Ivo Valenta?

Já jednám se Stranou soukromníků, ne s panem Valentou. Nemyslím si, že můžeme něčím ztratit. My jsme se domluvili na základě silné programové shody a společných cílů se stranou, se kterou jdeme do voleb, a to je podle nás podstatné.

A pan Valenta, předpokládám, přispěje na kampaň.

Pan Valenta je dlouhodobým sponzorem ODS, to všichni vědí. Nezkoumám, koho ještě podporuje, ale nás skutečně v minulosti podpořil, a nijak to nesouvisí s dohodou, kterou jsme se Stranou soukromníků uzavřeli.

ODS právě rozhoduje o volebních lídrech. V Praze se často mluví o Václavu Klausovi ml., který už má pár nominací. Umíte si ho představit jako pražského lídra?

Nebudu komentovat probíhající sněmy, nezasahuji do nich. Jsme demokratická strana a je to tak dobře. Zkušenost z krajských voleb ukazuje, že jsme schopni vybrat na místa lídrů lidi, kteří umějí voliče oslovit. Budeme postupovat úplně stejně. V jednotlivých regionech hledáme osobnosti na lídry a čelná místa kandidátky, kteří budou garancí našeho programu. Ve Zlínském regionu bude na prvním místě Stanislav Blaha, úspěšný starosta Uherského Hradiště. Ve Středočeském kraji máme ekonomického experta Jana Skopečka, je to mladý člověk, nová tvář ODS. To jsou lidé, kteří povedou naše kandidátky. V Praze se bude rozhodovat v příštích dnech a uvidíme, jak ta volba dopadne.

Ptám se na Václava Klause ml. jakožto na výraznou osobnost uvnitř ODS, která i mezi straníky budí rozporuplné reakce.

Máme spoustu osobností, k nimž patří Václav Klaus ml., a je to dobře. Potřebujeme je. Je na každém, kdo se uchází o místo na kandidátce, jak přesvědčí delegáty a jakou podporu získá. Je s námi připraveno se spojit mnoho dalších osobností mimo ODS. Například v Plzeňském regionu kandidátku s největší pravděpodobností povede bývalá rektorka Západočeské univerzity a dnešní děkanka fakulty zdravotnických studií Ilona Mauritzová, která není členkou ODS, ale sdílí naše představy. Jsme strana, která nabízí osobnosti a má voličům co říct.

Teď vyzdvihujete, že není členkou ODS, jako byste nenašli lídra ve svých řadách.

Ale našli, to je jen příklad. Všude máme plné kandidátky osobností z ODS. Na tomto příkladu jsem chtěl ukázat, že i osobnosti, které dělaly něco jiného než politiku, mají pocit, že teď je třeba do politiky vstoupit. Nakonec já takovou myšlenkovou úvahu dobře znám. Připadá mi krásné, že lidé, kterých si lidé váží, to chtějí udělat s námi. Že věří naší politice a programu, co nabízíme. Co může být větší svědectví o životaschopnosti politické strany, než že má silný program a osobnosti, které jej garantují? Já nevěřím v marketingové triky.

Nevyhrává v politických kampaních ale marketing před idejemi na plné čáře?

Nevím, proč by to tak mělo být. Krátkodobě možná ano. Ideje musíte zabalit do marketingového obalu. Ano, v době politické krize a v době oslabení politických stran se zde dostala silná podpora populistickému subjektu, ale to není nic normálního, to je spíš výjimečná situace. Voliči přece nechtějí plané sliby, žvanění a urážky. Nakonec od politiky vyžadují řešení problémů a my to řešení máme. Jsem přesvědčen, že voliči tomu rozumějí.

Voliči pak ale určitě nerozumějí tomu, když v parlamentu hlasujete společně s komunisty a ČSSD, jako jste předvedli při hlasování o registru smluv.

Když se hlasovalo o registru smluv poprvé, tak jsme ten zákon podpořili s tím, že se nám podařilo vyjmout z jeho účinnosti malé obce. Teď jsme se nebavili o zákonu o registru smluv, jen o tom, jak bude dopadat na státní podniky a jaké to bude mít důsledky. Debata nebyla jednoduchá, šlo o to, zda se to bude týkat jednoho státního podniku, nebo principu. V podstatě jsme se rozhodli pro princip, ale u závěrečného schvalování jsme nechali volné hlasování podle toho, nakolik nám připadalo dobré to řešení, které bylo nakonec přijato. Já jsem ten názor nepodpořil, někteří kolegové ano.

U malých obcí to chápu. Proč by ale daňový poplatník neměl vědět, jak je s jeho penězi nakládáno v případě státních podniků?

Pro část těch státních podniků, které se pohybují v konkurenčním prostředí a soutěží se soukromými subjekty, je zveřejňování smluv nevýhodné. Zvláště těch, které se týkají některých obchodních záležitostí. Nakonec na to doplácí daňový poplatník. Přece to není tak, že máme státní firmu, která nemusí obchodovat. Po těch firmách všichni chceme, aby prosperovaly, aby přinášely zisk. Jestliže pro to nevytváříme podmínky, tak na to všichni doplácíme. Úvaha není o tom, jestli má někdo něco tajit. Jde o to, jak zajistit pro státní podniky takové podmínky, aby na trhu obstály. Něco jen tak ukrývat je scestné. Nevím, proč bychom se měli bavit o rozděleném hlasování ODS. Radši se podívejme na to, jak zmateně postupuje vládní koalice, která má pohodlnou většinu při hlasování ve Sněmovně, i při přípravě zákonů. Tady se připraví zákon, který se musí novelizovat, sotva začne platit, protože ti sami, kdo ho připravili, řeknou, že podle něj nemůžou fungovat. Tak kde to jsme? My s tímto skončíme. Bude méně zákonů a méně novel.

Dobře, ale zpráva pro voliče, který nesleduje detaily, je jasná. ODS hlasuje společně s ČSSD a KSČM proti transparentnímu nakládání s veřejnými penězi. To musíte nějak vysvětlit, a pokud možno jednoduše.

To ale vysvětlujeme. My voličům hlavně ukazujeme, jak se má dělat politika. A voliči si toho všímají. Já se bavím s občany neustále a oni dobře chápou, že když řekneme, že zrušíme daň z nabytí nemovitosti, že víme velmi dobře, jak na to, kolik to bude stát, a že jsme to předložili. Věřte mi, že i lidé, o kterých byste si myslel, že moc nesledují média, tohle vědí. Naši voliči se nenechají opít mediální zkratkou, často způsobenou tím, že strany levicové vládní koalice odvádějí pozornost od svých problémů, že se nedokáží domluvit, dělají zmatky ve Sněmovně a připravují špatné zákony.