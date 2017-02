Faltýnek ve svém kandidátském projevu shrnul, že má zkušenosti s prací prvního místopředsedy. „Novináři mi také říkali zlý muž hnutí. Zaznamenal jsem i přezdívku Anděl smrti, ale víte, jak to v politice chodí, někdo to dělat musí,“ řekl ve své řeči Faltýnek. Dodal, že někdy vytrvalý diplomat může působit šíleně, ale aspoň je pak vždycky podle něj.

Připomněl, že předtím než vstoupil do politiky, pracoval celý život v zemědělství, a proto ví, že je potřeba v politice selský rozum.

Přiznal také, že spousta úspěšných byznysmenů do politiky jít nechce, protože je tam špína a faleš, ale i přesto by se podle něj neměla vláda ponechat tradičním politickým stranám.

„Chci pro celé naše hnutí dělat dál. Spíš než filozof je to podle mého soudu první místopředseda strany – manažer, který kryje šéfovi záda a řeší problémy, i když pan předseda nepotřebuje krýt záda. Nepotřebuje pravou ani levou ruku. Všechno si odnese sám i tu svojí těžkou kabelu, dneska tu má tedy dvě,“ uvedl Faltýnek.

Dodal, že objektivní zhodnocení ponechá na delegátech. Zmínil, že první místopředseda by měl mít manažerské zkušenosti a měl by být pracovitý a zkušený.

Místopředsedy hnutí budou možná Stropnický a Brabec

O pozici druhého „muže” hnutí ANO se původně ucházeli tři zájemci. Primátor Brna Petr Vokřál, ale nakonec svoji kandidaturu stáhl, protože dostal jenom jednu nominaci. Bude se ucházet o pozici řadového místopředsedy. Naopak favoritem byl Faltýnek, který má celkem 11 nominací. U Jermanové bylo otázkou, zda by zvládla funkci vykonávat, protože už kvůli postu hejtmanky Středočeského kraje se vzdala poslanecké mandátu a odešla z pozice 1. místopředsedkyně Sněmovny.

Otázkou také je, zda si pozice udrží i další členové předsednictva. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v sobotu ve svém projevu mluvil o nutnosti obměny. Konkrétnější ale být nechtěl. Stejně jako odmítl uvést, kdo je jeho favorit.

Očekává se, že post místopředsedy získá ministr pro životní prostředí Richard Brabec a ministr obrany Martin Stropnický. O něm se také spekuluje jako o možném kandidátovi na prezidenta za hnutí ANO. On sám přitom sdělil, že by do klání o Hrad šel pouze v případě, že by měl silnou podporu při kandidatuře na post místopředsedy.

V Centru pohybové medicíny na pražském Chodově se odehrává již druhý den čtvrtého sjezdu hnutí ANO. Během soboty si delegáti zvolili, že hnutí povede do voleb jako předseda Babiš. V neděli jsou na programu i vystoupení hostů, takže před delegáty bude mít proslov podnikatel František Piškanin nebo někdejší hokejový brankář Milan Hnilička.