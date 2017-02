Moravskoslezský poslanec Josef Hájek z Babišova návrhu v sobotu na sněmu ANO nadšený moc nebyl. „Je to svobodné rozhodnutí pana předsedy. Když jsem to slyšel, tak jsem žertem řekl svým kolegům, že pokud mi na měsíc půjčí Lidovky a MF Dnes, tak bych to také mohl zkusit,“ řekl Právu Hájek s narážkou na to, že Babiš přes svůj holding Agrofert, který je nyní ve svěřeneckém fondu, vlastní vydavatelství MAFRA.

Zlínský poslanec a místopředseda Sněmovny Radek Vondráček má za to, že Babiš chtěl svým prohlášením hlavně pošťouchnout ostatní, aby nasadili vyšší tempo. „Je to jeho styl, sám jde vždy příkladem, jak dokáže být energetický a pracovitý. Vůči ostatním předsedům stran je to hozená rukavice, nedovedu si představit, že by něco takového udělali. U Babiše je to zajímavý nápad, protože má výjimečné postavení, ale obecně ve 14 krajích to takto nemůže fungovat,“ uvedl.

Podle Vondráčka se může stát, že by každý vedl vlastní kampaň v rámci krajské kandidátky. „U nás na Zlínsku to budeme mít těžké, jsou tam silní lidovci, šéf Starostů a nezávislých, (Petr) Gazdík (šéf STAN - pozn. red.) je také z našeho kraje. První tři lidé na kandidátce musejí jasně stranu prezentovat a toto by nám nemuselo pomoct,“ podotkl.

„Jiné strany vedou bratrovražedný boj“

Jihomoravský poslanec Rostislav Vyzula se obává, zda takový krok by nemohl vést ke kupčení s hlasy. „Osobně bych se toho nebál, nechám to ale na krajské organizaci. Myslím, že je za mnou něco vidět. Neznamená to, že to bude tak, že všichni poslanci budou na konci. Na kraji bychom se ale o tom měli bavit, je to určitě zajímavé,“ dopnil.

Brněnský primátor Petr Vokřál si myslí, že Babiš svým návrhem chce naznačit, že ANO na funkcích nelpí a že se osobnosti mohou dostat do Sněmovny z jakéhokoli místa.

„U něho je pravděpodobnost, že bude vykroužkován, téměř stoprocentní. Na druhou stranu když si vezmete bratrovražedné boje o každé místo v jiných partajích, jasně naznačujeme, že nám jde o kvalitu,“ dodal.

Moravskoslezská poslankyně Jana Lorencová má také za to, že jde o výborný nápad. „Kandidátky by měly být o osobnostech, které lidi osloví. Zatím je ale systém nastaven tak, že hlavní důraz je na první místo. Osobně bych se toho nebála, protože mi v roce 2013 voliči dali tolik preferenčních hlasů, že doufám, že jejich přízeň přetrvala,“ řekla Právu.