„Potřebuje dlouhodobě předvídatelné stabilní daňové prostředí. Není důvod navyšovat daně, naším cílem je naopak daně snižovat. Představujeme si dvě sazby, tak jak je to dneska. U zaměstnanců s vyššími příjmy chceme daně stabilizovat, u lidí s nízkými a středními příjmy je chceme naopak snižovat,“ řekl v pátek Právu Babiš.

V principu by to podle ministra znamenalo, že pro lidi s příjmy, z nichž už platí sedmiprocentní, tzv. solidární přirážku, což v současnosti představuje příjmy nad 112 928 Kč hrubého měsíčně, by se nic nezměnilo a ostatním zaměstnancům by se daně snížily.

„Jinými slovy všem, kteří berou do 113 tisíc hrubého měsíčně, chceme snižovat daně a zaměstnance s příjmy nad 113 tisíc necháme být,“ vysvětlil Babiš. O kolik přesně by se sazba daně z příjmů pro lidi s nízkými a středními výdělky měla snížit, prozradit zatím nechtěl.

Zvyšování daní povede ke snížení spotřeby, což opravdu nepotřebujeme. Navíc tím jen ze země vyštveme úspěšné lidi. Andrej Babiš, ministr financí

„Dnes je rozdíl mezi oběma pásmy zhruba tři procenta, my bychom ho chtěli zvětšit tím, že lidem s příjmy do 113 tisíc hrubého měsíčně sazbu daně snížíme. Kolik to nakonec bude, teď neřeknu. Mám svoji představu, vše se ale musí propočítat s ohledem na dopady na rozpočet,“ uvedl Babiš.

Kritika plánů ČSSD



Šéf státní kasy poté kritizoval plány na daňovou revoluci, které tento týden představila soc. dem. Ta chce pomoci lidem s nižšími příjmy a navrhuje zdanit 12 procenty příjmy do 30 tisíc a 15 procenty do 40 tisíc. Následuje progresívní sazba 25 procent u příjmů do 50 tisíc.

Největší odpor vzbudil návrh, aby se 32 procenty ze superhrubé mzdy danily příjmy nad 50 tisíc korun hrubého měsíčně, na které dosahují například lékaři a jiní vysoce kvalifikovaní lidé. V reálu by si tito zaměstnanci pohoršili o asi pět tisíc čistého měsíčně.

Lídr ANO tvrdí, že návrh soc. dem. zvyšuje napětí ve společnosti. „Vypadá to, že soc. dem. úspěšným lidem vyhlásila třídní boj, což mě nepřekvapuje, když chce ve vládě sedět s komunisty,“ pustil se Babiš do svého koaličního partnera. Dodal, že ČSSD experimentuje s daněmi a odvody stejně jako francouzský prezident François Hollande.

Firmám 19 procent

„Zvyšování daní povede ke snížení spotřeby, což opravdu nepotřebujeme. Navíc tím jen ze země vyštveme úspěšné lidi, což v době, kdy nám lékaři a další profesionálové odcházejí do zahraničí, určitě nepotřebujeme,“ prohlásil Babiš.

Vicepremiér řekl Právu, že počítá se zachováním současné 19procentní daně z příjmu pro firmy. Zvláštní sektorovou daň, kterou ČSSD navrhuje pro banky, odmítá. Ministr financí chce prověřit i možnost snížení sociálního pojištění pro živnostníky a společnosti, stejně jako některé sazby DPH.

Sektorové daně nepotřebujeme, protože dopadnou především na lidi, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí. Andrej Babiš, ministr financí

Šéf státní kasy věří, že by se snížení sociálního pojištění pro podniky pozitivně odrazilo na platech zaměstnanců. Na dotaz, jak to může zaručit, odpověděl: „Jsem si jistý, že by k tomu došlo. Jednak tomu odpovídá situace na trhu a za druhé by na to byl legitimní tlak nejen z řad veřejnosti, ale měl by být i od vlády.“

Soc. dem. chce naopak tři daňová pásma pro firmy – 14 procent by platily společnosti do pěti miliónů korun zisku ročně, současných 19 procent pak od pěti do 100 miliónů korun ročně a pro firmy se ziskem nad sto miliónů se počítá se sazbou 24 procent.

„Sektorové daně nepotřebujeme, protože dopadnou především na lidi, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí. Navíc společnosti ­začnou daně zase optimalizovat. Naopak máme usilovat o to, aby peníze z ČR nevyváděly do zahraničí. Soc. dem. chce všechno danit, přitom stačí, aby pořádně fungovaly regulační orgány,“ doplnil Babiš.