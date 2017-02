Ačkoli jste se na sociální síti Twitter bránil, že pozměňovací návrhy k registru smluv, které by z něj vyňaly státní podniky, jste nepodpořili, tak pět vašich poslanců pak zvedlo ruku pro ten finální okleštěný návrh registru smluv. Proč tak hlasovali?



My jsme ani jeden z těch vykosťovacích pozměňovacích návrhů nepodpořili. Je to velice nespravedlivé to házet na KDU-ČSL, protože pro to byla menšina. Zadruhé ti, kteří se pak rozhodli hlasovat pro zákon jako pro celek, byli motivováni důvodem, proč byl vůbec tento zákon podán. Byl podán ministrem Jurečkou (ministr zemědělství Marian Jurečka – pozn. red.) a poslancem Kudelou (lidovecký poslanec Petr Kudela – pozn. red.), kteří pak pro to hlasovali právě kvůli Budvaru. To, že nakonec došlo k tomu vykostění, tak to zůstalo na bedrech Budvaru dál. Takže oni pro to hlasovali kvůli Budvaru.

Ale vy jste to mohli celé stopnout tím, že by pro to ruku nezvedli. Pak by se mohli snažit prosadit výjimku pro Budvar znovu, ne?



To je právě ta věc, která je trochu složitější. Lidé jsou velice rozhořčení a myslím si, že je to dáno tím, že je to emocionální, a nikoli racionální. Když se na to podíváte, tak právě to byla snaha původního pozměňujícího návrhu. Jednalo se v podstatě jenom o Budvaru a viděli jste, co se potom k tomu nabalilo za pozměňovací návrhy. Znamená to, že jsme to měli shodit a udělat znovu devadesátkou (ve zrychleném řízení bez pozměňovacích návrhů — pozn. red.)? To by dopadlo úplně stejně.

Navíc to spěchalo. Budvar s tím má problém nyní. Je to problém, který má ekonomické dopady, protože konkurence odhaluje obchodní strategii. Nejde jenom o to, co máte ve smlouvách, ale i o čem smlouvy jsou. Záleží tedy, co nakupujete, ne za kolik, ale co nakupujete a od koho...

Ale vy můžete začernit ty věci, které nechcete, aby konkurence viděla...

Můžu to začernit celé, ale pak to nemá smysl. Protože pokud vy začnete nakupovat nějakou surovinu nebo nějaký produkt, tak oni vědí, jaký máte marketing. Nebo tuší, že hodláte expandovat, že třeba chcete přinést něco nového na trh. To už je pro konkurenci velmi důležité, protože podle toho se orientuje. Motivací tedy bylo, aby se z toho vyňal Budvar, který už s tím má potíže a je znevýhodněný vůči ostatní konkurenci. Navíc je to podnik, který nebere žádné státní dotace a nehospodaří s veřejnými penězi. Naopak přispívá do státního rozpočtu. Pokud by tam zůstal, tak by byl tímto způsobem poškozen na trhu.

Já jsem osobně pro to nehlasoval a říkal jsem si, že si s tím holt musí Budvar nějak poradit. Ale těch pět poslanců, ta menšina se rozhodla, že je to skutečně vůči Budvaru natolik závažné poškození jeho postavení na trhu. Proto pro to hlasovali jako celek.

Je to asi, jako kdybyste říkala, že vezmete do ruky zbraň a někoho zabijete, když vás někdo napadne. Je to věc, která má nějakou příčinu, a tohle je prostě následek. My jsme ani jeden ten vykosťovací pozměňovák nepodpořili. Jeden dostal jeden a druhý dva hlasy.

Budete se tedy snažit zablokovat ten zákon v Senátu?



Ano, budeme jednat se senátory. Myslím, že je potřeba ještě ten zákon upravit. Protože v této podobě je tak vykostěný, že v podstatě mu zůstal jenom jediný smysl, a to že dopadá na obce a na další veřejnou správu, což je v pořádku. Ale myslím si, že by to mělo dopadnout i na další subjekty.

Nicméně máme tu stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde vidíme, že právní názory na to se liší. Protože třeba ÚOHS na to upozorňoval velice dramaticky, že pro firmy, jako je Budvar, je to velký problém. Není to problém pro Lesy ČR, které jsou dominantní. Pro Budvar, který není, to je problém.

Takže určitě se pokusíme najít v Senátu nějaké řešení, které by bylo průchodné a které by tento vykostěný návrh ještě upravilo k nějaké rozumnější a přijatelnější formě.

Právě jste přiznal, že návrh je vykostěný a nedává smysl, takže pak jste se bavil se svými poslanci, proč ho podpořili?



Bylo to kvůli Budvaru. Vždyť to byli předkladatelé původní úpravy zákona. Opakuji, kdyby se to shodilo, tak oni by to museli podat znovu a bylo by to celé úplně stejné. Přišly by další pozměňováky a zase by přišla druhá strana a zase by se hlasovalo.

Pro pozměňovací návrhy hlasovala i ČSSD, váš koaliční partner. Tušíte, proč oni ze zákona chtěli vyjmout státní podniky?



Protože tu jsou dva právní názory. Jeden je, dejme tomu, z ÚOHS a druhý je z Rekonstrukce státu a ty se navzájem neshodnou na registru smluv. Stanovisko ÚOHS je, že tu jsou některé státní firmy, které budou tím, že jsou ve státních rukou, trestány a budou na ně jiné nároky, než budou na ty komerční. Argument „Tak je prodejme“ je možný. Ale pokud je neprodáváme, tak je to znevýhodní.

Na druhé straně si myslím, že registr smluv je zákon, který předělán být nemá. Já jsem konečně spolupředkladatelem. Nehlasoval jsem pro vykostění, nehlasoval jsem pro vykostěný zákon jako celek. Nicméně ty argumenty tady jsou.